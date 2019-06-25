Худший кошмар невесты стал явью, когда свекровь пришла в свадебном платье

Американский актёр и телеведущий Джимми Фэллон запустил в "Твиттере" флешмоб, где попросил рассказать о самых странных случаях на свадьбах. Среди участниц оказалась и Эми Пеннза.

В рамках флешмоба 40-летняя писательница из Огайо, США, выложила в "Твиттере" фото, где позировали две женщины в белых платьях, пишет Daily Mail. Эми рассказала, что свекровь пришла на её свадьбу в наряде невесты. И этот провал, по её мнению, юзерам будет сложно переплюнуть.

Моя свекровь надела свадебное платье на мою свадьбу. И что ты сможешь мне противопоставить, "Твиттер"? Эми Пеннза

Пост быстро стал популярным, набрав около 55 тыс. лайков. И многие принялись сочувствовать невесте и обрушились с критикой на свекровь, называя её поступок ужасным. Однако часть пользователей всё же хотели знать причины такого поведения.

Я была бы в ярости beastmodemom247

И вы всё ещё общаетесь? Скажите, что кто-то выплеснул на неё вино shelbyconquer

И всё действительно оказалось не так однозначно. Эми поспешила рассказать историю, которая стояла за фото. На самом деле у её свекрови было очень трудное, нищее детство. Будучи маленькой, она пробиралась на кухню и от голода ела спичечные головки. Она выросла, но страх, что всё это повторится, остался. С тех пор женщина экономила на всём. И когда увидела, что это белое платье продаётся с огромной скидкой, просто не могла его не купить. Однако Эми не осталась на неё в обиде и называет свекровь скромным, щедрым и добрым человеком.

Сеть потрясли фото со свадьбы девушки и ребёнка, но это не то, чем кажется