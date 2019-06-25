Худший кошмар невесты стал явью, когда свекровь пришла в свадебном платье

В рамках флешмоба 40-летняя писательница из Огайо, США, выложила в "Твиттере" фото, где позировали две женщины в белых платьях, пишет Daily Mail. Эми рассказала, что свекровь пришла на её свадьбу в наряде невесты. И этот провал, по её мнению, юзерам будет сложно переплюнуть.
Моя свекровь надела свадебное платье на мою свадьбу. И что ты сможешь мне противопоставить, "Твиттер"?
Эми Пеннза
My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps— Amy Pennza (@AmyPennza) 19 июня 2019 г.
Пост быстро стал популярным, набрав около 55 тыс. лайков. И многие принялись сочувствовать невесте и обрушились с критикой на свекровь, называя её поступок ужасным. Однако часть пользователей всё же хотели знать причины такого поведения.
Я была бы в ярости
beastmodemom247
И вы всё ещё общаетесь? Скажите, что кто-то выплеснул на неё вино
shelbyconquer
И всё действительно оказалось не так однозначно. Эми поспешила рассказать историю, которая стояла за фото. На самом деле у её свекрови было очень трудное, нищее детство. Будучи маленькой, она пробиралась на кухню и от голода ела спичечные головки. Она выросла, но страх, что всё это повторится, остался. С тех пор женщина экономила на всём. И когда увидела, что это белое платье продаётся с огромной скидкой, просто не могла его не купить. Однако Эми не осталась на неё в обиде и называет свекровь скромным, щедрым и добрым человеком.
Сеть потрясли фото со свадьбы девушки и ребёнка, но это не то, чем кажется