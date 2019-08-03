Фотограф разрывается между свадьбами, хотя его работы просто ужасны: 10 примеров

Портфолио "несвадебного" фотографа, работы из которого заставляют улыбнуться даже тех, кто далёк от романтики и свадеб.

Пары из Великобритании нанимают фотографа Яна Уэлдона на свои свадьбы, чтобы запомнить этот день таким, каким он был на самом деле. Не глаженные платья, сломанные каблуки, неудачные падения, перекусы и гримасы — всё это отражается в его работах, из которых мы выбрали семь самых эпичных.

Все хотят быть красивыми в этот важный день!

Что делать, когда макияж уже готов, укладка — тоже, но ты замечаешь, что на платье есть некрасивая складка? Решение очевидно...

Ах да, не забудьте помыть голову, прежде чем накраситесь. А то будет неудобно.

К выбору костюма нужно также подойти очень серьёзно. Или будте готовы к чему-то подобному.

День свадьбы бывает очень напряжённым, и времени отдохнуть выдаётся не так много. Используйте каждую освободившуюся минутку.

Возможно, из-за стресса вам будет казаться, что вы не голодны. Нужно брать вопрос под контроль: видите еду — берёте и ешьте.

И, кстати, не надейтесь, что вас познакомят с высокой кухней. Будьте проще.

Позаботьтесь о том, чтобы ваша речь не вызывала чувства стыда... за вас.

Согласимся, улыбаться для фотографа целый день подряд тоже нелегко, но попытайтесь обойтись без подобных гримас. Если получится.

И будьте готовы, что фотограф будет с вами повсюду: поправляете ли вы чулки или что-то ещё. Вы же не хотите что-то упустить?

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