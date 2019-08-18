Девушка встретила любовь всей жизни, пытаясь отомстить бывшему на свадьбе

Когда Джессику Хьюи пригласили на свадьбу, где будет и её бывший, она решила, что ей нужно не просто прийти, но и показать, что на личном фронте у неё всё прекрасно. Хоть это было и не так.

Для того чтобы не появляться на торжестве в одиночестве, Джессика подала объявление на Крейгслисте. В нём говорилось, что она ищет "чертовски красивого, добродушного парня". И она его нашла. Причём незнакомец оказался настолько хорош, что спустя шесть лет они поженились.

В 2013 году Джессика Хьюи узнала, что на свадьбу, куда её пригласили, также придёт и её бывший парень. Джессика решила доказать, что она уже давно пережила их расставание и счастлива в новых отношениях. Которых у неё, конечно же, не было.

Я просто чувствовала, что мне нужно появиться и показать, что в этом разрыве я победительница. Я понимала, что для этого мне нужно с собой привести кого-то лучше, чем та, с кем придёт он Джессика Хьюи

Времени искать любовь всей своей жизни у Джессики не было, потому она подала объявление о поиске "чертовски красивого" спутника, чтобы тот притворился её парнем.

— Я ищу добродушного, весёлого, интеллигентного парня, чтобы он делал вид, что мы встречаемся. Мой идеальный спутник должен быть высоким (нужно, чтобы я могла носить каблуки), привлекательным (он должен заставить моего бывшего ревновать, конечно же), образованным, от 20 до 30 лет (мне 22). И обязательно кто-то, кто сможет держать удар (за собой я оставляю право придумывать о тебе невероятно неправдоподобные истории).

После того как она опубликовала объявление, на него откликнулись десятки молодых людей. Джессика сузила список до десяти претендентов и попросила своих друзей выбрать из них троих, с кем она встретится заранее, чтобы понять — подходят они или нет. Одним из тройки оказался Эрджей Стигер.

Я наткнулся на её пост, и я был на 100% согласен участвовать в этом действе ещё до того, как закончил читать его... Я прекрасно понимал её в этом деле Эрджей Стигер

Ознакомительная встреча между Джессикой и Эрджеем превратилась в первое свидание на два с половиной часа. А ко дню свадьбы, ради которой всё и затевалось, они были вместе уже по-настоящему. После свадьбы они продолжили встречаться. В мае 2019 года — спустя почти шесть лет после необычного знакомства — влюблённые поженились в их родном штате Мэриленд, сообщает washingtonian.

Фотограф разрывается между свадьбами, хотя его работы просто ужасны: 10 примеров