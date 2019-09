Девушка сделала предложение любимому, притворившись, что выходит за его друга

"Влюбись в меня, если осмелишься" — название именно этого фильма приходит на ум, глядя на отношения 36-летней Алиши Пилавы и 40-летнего Пола Шопрони.

Эксцентричная парочка из Уэльса не могла просто отправиться в загс и подать заявление, а устроила нечто поинтереснее. Пол уже несколько лет добивался заветного "да" от своей возлюбленной, предлагая руку и сердце. Но раз за разом получал отказ, пишет Daily Mail. Алиша — управляющая в двух гаражах, в одном из которых работает Пол. По словам девушки, она устала от повышенного внимания мужчин, к тому же уже дважды была замужем.

Каково же было удивление Пола, когда он отправился на свадьбу друга и увидел там свою девушку в свадебном платье. Алиша шла по проходу к импровизированному алтарю и пела их песню — композицию It Should Have Been Me ("Это должен был быть я"). Но странная ситуация стала ещё безумнее, когда невеста встала на одно колено и попросила шокированного Пола стать её мужем.

Оказалось, что Алиша наконец решилась выйти замуж за Пола. Но просто согласиться было слишком скучно. Поэтому она устроила фальшивую свадьбу своих друзей, куда и был приглашён парень, чтобы там сделать ему предложение. Но жених тоже оказался не промах. Сначала он ответил Алише "нет" и сделал вид, что сбегает, но потом вернулся и с радостью поцеловал свою избранницу. Теперь весёлая парочка занята планированием собственной свадьбы и уже предвкушает, как проведёт медовый месяц за границей.

