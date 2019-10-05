Девушка ушла к диджею, который играл у неё на свадьбе, несмотря на его возраст

Найти настоящую любовь можно когда угодно, даже во время подготовки к собственной свадьбе. Так произошло и с Меган Уиллис из Балтимора, США.

Серьезным чувствам не помеха ни штамп в паспорте, ни разница в возрасте, ни неодобрение окружающих, показывает история Меган. Перед свадьбой девушка несколько раз гостила у своей сестры, которая водила её в местный бар. Там она познакомилась с обворожительным весельчаком — диджеем Марком Стоуном, который был старше на 23 года и состоял в браке.

Он был таким общительным и веселым. Мы любили вместе подурачиться Меган Уиллис

Вскоре сестра девушки настояла на том, чтобы Марк был ответственным за музыкальную часть на её свадьбе. И Меган, которой очень импонировал мужчина, согласилась. После каждый погрузился в свою жизнь, и новая встреча случилась лишь через год, пишет The Sun. Девушка вновь поехала к сестре в штат Нью-Йорк и столкнулась с Марком. Она рассказала мужчине, что несчастна в отношениях, он поделился своими проблемами. А спустя ещё год они оба были в разводе.

Мой брак распался, потому что я не была полностью счастлива и не получала от мужа того, что мне было нужно. Бывший был зависим от видеоигр, они стали его миром, в котором для меня не было места Меган Уиллис

За это время пара уже успела стать лучшими друзьями, поддержкой и опорой друг другу. А когда стали свободны, наконец поняли, что между ними настоящая любовь. Они отбросили опасения по поводу разницы в возрасте — сейчас Меган 26, а Марку 49 — не обращали внимания на косые взгляды и начали жить вместе. По словам влюблённых, они положительно друг на друга влияют и наконец чувствуют себя счастливыми.

Любовь есть любовь. Никогда не стыдитесь того, кого любите. Никогда не скрывайте своих чувств. Примите их, говорите о них, потому что это удивительно — любить и быть любимым Меган Уиллис

Парень на свадьбе друга нашёл свою полную копию, и его реакция бесценна — видео