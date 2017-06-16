Новый клип Светланы Лободы за сутки набрал больше миллиона просмотров

Читайте также

Новый клип Светланы Лободы за сутки набрал больше миллиона просмотров

328

Певица Светлана Лобода, которую назвали певицей года на премии телеканала "Муз-ТВ", выпустила клип на новый хит "Случайная" и тут же установила рекорд — менее, чем за сутки, ролик набрал миллион просмотров на YouTube. Режиссером клипа Лободы стала бессменный продюсер Светланы — Нателла Крапивина. В центре сюжета — криминально-любовная история, главной героиней которой, по сюжету, является сама Лобода и ее телохранитель.

К слову, предыдущие работы певицы, ставшей за год одной из самых ярких исполнительниц российского шоу-бизнеса, стали одними из самых успешных музыкальных премьер YouTube — клип на хит "Твои глаза" на сегодняшний день собрал 58 миллионов просмотров, а ролик на песню "К черту любовь" — 44 миллиона.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!