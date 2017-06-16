Новый клип Светланы Лободы за сутки набрал больше миллиона просмотров

Певица Светлана Лобода, которую назвали певицей года на премии телеканала "Муз-ТВ", выпустила клип на новый хит "Случайная" и тут же установила рекорд — менее, чем за сутки, ролик набрал миллион просмотров на YouTube. Режиссером клипа Лободы стала бессменный продюсер Светланы — Нателла Крапивина. В центре сюжета — криминально-любовная история, главной героиней которой, по сюжету, является сама Лобода и ее телохранитель.

К слову, предыдущие работы певицы, ставшей за год одной из самых ярких исполнительниц российского шоу-бизнеса, стали одними из самых успешных музыкальных премьер YouTube — клип на хит "Твои глаза" на сегодняшний день собрал 58 миллионов просмотров, а ролик на песню "К черту любовь" — 44 миллиона.