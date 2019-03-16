Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи

Несколько недель назад Лобода весело отрывалась на отдыхе в Дубае, где её заметили в компании молодого француза. Но теперь у артистки снова начались трудовые будни, которые она разбавила горячим селфи из ванной.
Светлана снялась в чёрном бюстгальтере и джинсах с расстегнутой ширинкой. Готовящаяся ко сну звезда пожелала подписчикам доброго утра из-за разницы в часовых поясах: "Доброе утро, но для нас доброй ночи" .
Правда, поклонники не очень поняли, какой у снимка посыл. Часть из них сочла откровенное фото похабным. Кто-то пошутил, что у певицы просто не застегиваются штаны из-за "лишних" кило. А вот некоторые, наоборот, отметили, что мама двух детей после вторых родов выглядит очень достойно.
Талию бы сюда, и норм)
anissa_07_
Джинсы не застегнулись? Ой беда
marina_manakova70
Наверное, смысл фото — показать лёгкий пресс после вторых родов. После пуза женщине приятно вернуть былые формы. И она поделилась радостью.
irina_didiychuk
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