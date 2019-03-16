Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи

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Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи

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Фото: instagram/lobodaofficial

36-летняя певица, которая сейчас находится на гастролях в США, позволила себе немного расслабиться и выложила откровенное фото

Несколько недель назад Лобода весело отрывалась на отдыхе в Дубае, где её заметили в компании молодого француза. Но теперь у артистки снова начались трудовые будни, которые она разбавила горячим селфи из ванной.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Светлана снялась в чёрном бюстгальтере и джинсах с расстегнутой ширинкой. Готовящаяся ко сну звезда пожелала подписчикам доброго утра из-за разницы в часовых поясах: "Доброе утро, но для нас доброй ночи" .

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Правда, поклонники не очень поняли, какой у снимка посыл. Часть из них сочла откровенное фото похабным. Кто-то пошутил, что у певицы просто не застегиваются штаны из-за "лишних" кило. А вот некоторые, наоборот, отметили, что мама двух детей после вторых родов выглядит очень достойно.

Талию бы сюда, и норм)

anissa_07_

Джинсы не застегнулись? Ой беда

marina_manakova70

Наверное, смысл фото — показать лёгкий пресс после вторых родов. После пуза женщине приятно вернуть былые формы. И она поделилась радостью.

irina_didiychuk

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