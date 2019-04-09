Лобода устроила горячую фотосессию перед зеркалом, намекнув: "Стреляй в меня"

36-летняя певица порадовала фанатов провокационными снимками и анонсировала выход новой песни "Пуля-дура".

На своей странице в "Инстаграме" Светлана Лобода регулярно выкладывает фотографии в сногсшибательных нарядах. Но её недавний образ оказался особенно провокационным — из одежды звезда надела одну лишь косуху, показав соблазнительные формы.

Певица дополнила откровенный наряд салатовыми очками, массивным кольцом и тёмно-красной помадой. В руках она держит фотоаппарат. Подписью к снимкам стал отрывок из новой песни "Пуля-дура".

Чтоб это ни стоило

да, мне это нужно

ты хочешь всё на стоп

и я здесь без оружия

только не стой

стреляй в меня ну же

Bang

(Орфография и пунктуация исходные.)

Судя по отметке под фото, эти строки написал Артём Иванов, участник 7-го сезона "Фабрики звёзд" и автор предыдущих хитов Лободы — "Парень" и "Суперзвезда".

Недавно Светлана Лобода была замечена в компании молодого накачанного брюнета. Стало известно, что певица познакомилась с французом, находясь на отдыхе в Дубае. Теперь поклонники гадают, что происходит в личной жизни звезды: она встречается с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном или завела курортный роман с тем брюнетом?

Лободу засняли с молодым парнем, и солисту Rammstein такое явно не понравится