Лобода устроила откровенные танцы в отеле, заставив волноваться даже Буйнова

36-летняя экс-участница группы "ВИА Гра" снова порадовала фанатов, но в этот раз не пикантным фото, а горячими танцами.

Лобода выложила ролик в "Инстаграме", где в номере отеля она исполнила откровенный танец. Артистка грациозно двигалась на высоких каблуках и в коротеньких шортах, показывая свои стройные ноги. В руках у неё была бутылка с водой, которая заменяла микрофон. В подписи к видео певица рассказала, что в таких "полевых" условиях она порой репетирует свои номера.

Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать.... Вот так, после перелётов, перед сольными концертами мы с [хореографом] Кэти в отельном номере разучиваем новые постановки Светлана Лобода

Подписчики Лободы, которых у неё более пяти миллионов, такой подарок оценили. Они восхищались её стройными ногами, отличной пластикой и отметили, что она в отличной форме после рождения ребёнка. Однако некоторым артистка показалась слишком худой.

Сколько весит Светлана Лобода? Ноги — это вообще oksana_y_fontana

Живой скелет 3434tany

Однако высказать своё отношение к танцу поспешили не только фанаты. Певец Александр Буйнов тоже сделал артистке комплимент, отметив, что постановка вышла очень сексуальной.

Свет, мне эта движуха напомнила русский народный танец вприсядку. Но гиперсексуально! buinovofficial

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