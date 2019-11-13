Лобода устроила съёмку в постели, переборщив с откровенностью

Судя по записям с различными интервью, Светлана — человек довольно вдумчивый и сдержанный. Но в "Инстаграме" она позволяет себе оторваться.

37-летняя артистка поделилась знойным фото, которое заставило фанатов поволноваться. Исполнительница строк "Все люди как люди, а я суперзвезда" снялась прямо в постели. При этом Лобода позировала в нижнем белье, приняв откровенную позу. Она распустила волосы, сделала яркий макияж и отвела взгляд от камеры.

Несмотря на роковой образ и темноту за окном, певица подписала снимок так: "Пора вставать". И фото вызвало немало вопросов у подписчиков. Они поинтересовались, почему Светлана просыпается в таком виде и кто её снимает в столь интимные моменты.

А у некоторых кадр вместо восторга вызвал негативные эмоции. Его сочли слишком откровенным и посоветовали артистке сосредоточиться на творчестве.

Почти порно. Не к лицу вам. Все и так знают ,что у вас красивая фигура valentina_polynova

И кто же такую красоту утром фоткал??? fedosovasv63

И обязательно фоткаться надо было rasty_sema

Светлана Лобода — певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. В 2009 году представляла свою страну на Евровидении с песней Be My Valentine!, заняв 12-е место. Сейчас экс-солистка "ВИА Гры" успешно строит сольную карьеру и ведёт популярный инстаграм с 5,6 млн подписчиков. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

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