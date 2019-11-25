В Кургане священник отказался крестить ребёнка, увидев его родимое пятно

Девочка родилась с невусом, который занимает 70% поверхности тела: спину, живот и часть головы.

22-летняя Мария Хвостанцева с мужем очень ждали рождения дочки. Но, когда малышка появилась на свет, врачи сказали, что ребёнок особенный. На теле девочки было большое родимое пятно, и медики, видимо, так хотели успокоить молодую маму, пишет КП.

Родители не опустили руки и стали искать способ помочь дочке. Хоть девочка и здорова, есть риск, что родимое пятно перерастёт в злокачественную опухоль. В государственных клиниках им посоветовали искать платные варианты, и семья организовала сбор средств. Но это не единственная проблема, которая встала на их пути. Малышку отказался крестить священник, испугавшись, что она может быть заразна.

Однако после священнослужитель предложил крестить ребёнка в другое время и за отдельную плату, рассказала Мария Лайфу. Но Хвостанцевы, которые сейчас и так в затруднительном положении, отказались от сомнительного предложения и решили пока отложить проведение таинства.

Мне сказали, что за вас в принципе ни одна церковь не возьмётся, чтобы бесплатно вас крестить. Поэтому будет только платное крещение, точнее индивидуальное. Стоимость такого крещения — четыре-пять тысяч Мария Хвостанцева, мама

Позже Мария отметила, что, после того как история появилась в соцсетях и СМИ, ей позвонили и попросили не называть церковь, так как афишировать всё это "не по-божески", пишет "Подъём". Однако в отношении священника обещали провести проверку и принять дисциплинарные меры. Михаил Сергеевич Насонов, руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ, прокомментировал Лайфу: "Это недопустимая ситуация и противоречит не только нашим внутренним установлениям, но и самому вероучению". Девочку, которая сейчас находится в Москве, обещали покрестить бесплатно.

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