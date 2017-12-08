7 порнозвёзд, которые покончили с собой

Порнозвезда Огаст Эймс покончила с собой, не выдержав травли в Интернете. На 25-летнюю девушку набросились в соцсетях после того, как она отказалась работать с актёром, принимавшем участие в гей-порно. Девушка, которая долгое время находилась в депрессии, пыталась объяснить свою позицию, но её никто не слушал. Лайф вспомнил ещё шесть актёров эротических фильмов, которые свели счёты с жизнью.

Огаст Эймс

К 23 годам она успела сняться в 270 фильмах, получила множество наград, в том числе Adult Video News, но полностью перечеркнул её жизнь всего лишь один пост в "Твиттере". Девушка написала: "Кто бы из актрис ни заменил меня завтра на съёмках @EroticaXNew — знай, что ты будешь работать с парнем, который снимался в гей-порно". Через несколько дней её нашли мёртвой.

Константи Морайтис

20-летний Константи Морайтис, снимавшийся в гей-порно под псевдонимом Дмитрий Кейн, совершил суицид в декабре 2015 года. В течение последнего года Кейн проходил лечение от наркотической зависимости в лечебном центре Banyan во Флориде. Семья, живущая в Нью-Джерси, поддерживала юношу в его желании сниматься в порно.

Алисса Функе

После публикации порноролика CastingCouch-X в Сети Алисса Функе стала получать письма с угрозами, сексуальными домогательствами и оскорблениями, причём писали ей преимущественно однокурсники и бывшие одноклассники. Вначале 19-летняя актриса пыталась иронизировать над хейтерами и якобы не обращала на них внимания, однако дальше дело приняло совсем иной оборот. 16 апреля 2014 года девушка покончила с собой.

Уилфред Найт

35-летний актёр гей-порно Уилфред Найт из Франции покончил жизнь самоубийством, не в силах пережить смерть мужа. Мужчина совершил суицид в той же гостинице в Канаде, где он семь лет назад сыграл свадьбу со своим бойфрендом Джерри Энрикесом. Причиной двух смертей стала угроза депортации Уилфреда из США.

Две недели назад его законный муж Джерри Энрикес, с которым они счастливо прожили семь лет в браке, покончил жизнь самоубийством, не справившись с лавиной проблем. Спустя две недели Уилфред решил последовать за ним Близкий друг погибших

Стивен Клэнси

В июне 2010 года Стивена Клэнси уволили и попросили освободить помещение студии в Лос-Анджелесе, где он проживал. Неприятное известие привело 34-летнего актёра в бешенство. Он набросился на своих коллег с мечом, зарубив насмерть одного из них. Несколько дней мужчина скрывался от полиции, но, когда его нашли, предпочёл покончить жизнь самоубийством.

Карен Ланком

После фильма "Трахни меня", где актриса выступила под настоящим именем, она больше ни разу не стояла перед камерой. В интервью Карен признавалась, что хочет большой и чистой любви, обзавестись детьми и серьёзно заняться музыкой. Однако вместо всего этого в 2005 году 32-летняя бывшая порнозвезда Карен Ланком покончила жизнь самоубийством в парижской квартире своих друзей.

Шеннон Мишель Уилси

В 1994 году Шеннон Мишель Уилси ехала за рулём автомобиля со своим другом Джейсоном Свингом после вечеринки. Оба были пьяны. Когда до дома оставалось всего несколько метров, её Chevrolet Сorvette врезался в забор, в результате чего Шеннон разодрала себе лицо и сломала нос. Добравшись до квартиры, она попросила друга выгулять её собаку. Когда Джейсон вернулся, то девушка уже была мертва. По версии следствия, актриса покончила с собой из-за долгов, наркозависимости и неудачных отношений с мужчинами.