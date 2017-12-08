7 порнозвёзд, которые покончили с собой

7 порнозвёзд, которые покончили с собой

Фото © Instagram/msmaplefever

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Порнозвезда Огаст Эймс покончила с собой, не выдержав травли в Интернете. На 25-летнюю девушку набросились в соцсетях после того, как она отказалась работать с актёром, принимавшем участие в гей-порно. Девушка, которая долгое время находилась в депрессии, пыталась объяснить свою позицию, но её никто не слушал. Лайф вспомнил ещё шесть актёров эротических фильмов, которые свели счёты с жизнью.

Огаст Эймс

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/msmaplefever/?hl=ru" target="_blank">msmaplefever</a></p>

К 23 годам она успела сняться в 270 фильмах, получила множество наград, в том числе Adult Video News, но полностью перечеркнул её жизнь всего лишь один пост в "Твиттере". Девушка написала: "Кто бы из актрис ни заменил меня завтра на съёмках @EroticaXNew — знай, что ты будешь работать с парнем, который снимался в гей-порно". Через несколько дней её нашли мёртвой.

Константи Морайтис

<p>Фото © Соцсети</p>

20-летний Константи Морайтис, снимавшийся в гей-порно под псевдонимом Дмитрий Кейн, совершил суицид в декабре 2015 года. В течение последнего года Кейн проходил лечение от наркотической зависимости в лечебном центре Banyan во Флориде. Семья, живущая в Нью-Джерси, поддерживала юношу в его желании сниматься в порно.

Алисса Функе

<p>Фото © Соцсети</p>

После публикации порноролика CastingCouch-X в Сети Алисса Функе стала получать письма с угрозами, сексуальными домогательствами и оскорблениями, причём писали ей преимущественно однокурсники и бывшие одноклассники. Вначале 19-летняя актриса пыталась иронизировать над хейтерами и якобы не обращала на них внимания, однако дальше дело приняло совсем иной оборот. 16 апреля 2014 года девушка покончила с собой.

Уилфред Найт

<p>Фото © Соцсети</p>

35-летний актёр гей-порно Уилфред Найт из Франции покончил жизнь самоубийством, не в силах пережить смерть мужа. Мужчина совершил суицид в той же гостинице в Канаде, где он семь лет назад сыграл свадьбу со своим бойфрендом Джерри Энрикесом. Причиной двух смертей стала угроза депортации Уилфреда из США.

Две недели назад его законный муж Джерри Энрикес, с которым они счастливо прожили семь лет в браке, покончил жизнь самоубийством, не справившись с лавиной проблем. Спустя две недели Уилфред решил последовать за ним

Близкий друг погибших

Стивен Клэнси

<p>Фото © Соцсети</p>

В июне 2010 года Стивена Клэнси уволили и попросили освободить помещение студии в Лос-Анджелесе, где он проживал. Неприятное известие привело 34-летнего актёра в бешенство. Он набросился на своих коллег с мечом, зарубив насмерть одного из них. Несколько дней мужчина скрывался от полиции, но, когда его нашли, предпочёл покончить жизнь самоубийством.

Карен Ланком

<p>Фото © Соцсети</p>

После фильма "Трахни меня", где актриса выступила под настоящим именем, она больше ни разу не стояла перед камерой. В интервью Карен признавалась, что хочет большой и чистой любви, обзавестись детьми и серьёзно заняться музыкой. Однако вместо всего этого в 2005 году 32-летняя бывшая порнозвезда Карен Ланком покончила жизнь самоубийством в парижской квартире своих друзей.

Шеннон Мишель Уилси

<p>Фото © Соцсети</p>

В 1994 году Шеннон Мишель Уилси ехала за рулём автомобиля со своим другом Джейсоном Свингом после вечеринки. Оба были пьяны. Когда до дома оставалось всего несколько метров, её Chevrolet Сorvette врезался в забор, в результате чего Шеннон разодрала себе лицо и сломала нос. Добравшись до квартиры, она попросила друга выгулять её собаку. Когда Джейсон вернулся, то девушка уже была мертва. По версии следствия, актриса покончила с собой из-за долгов, наркозависимости и неудачных отношений с мужчинами.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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