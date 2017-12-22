Нетерпеливую парочку, занявшуюся сексом в автобусе, сняли на видео

По информации The Sun, видео было снято после полуночи на втором этаже лондонского автобуса, следующего в район Стамфорд Хилл. Свидетели рассказали журналистам, что любовники производили впечатление выпивших и находились в прекрасном настроении.
Другие пассажиры повели себя очень по-британски: просто смотрели в окно и притворялись, что игнорируют происходящее
Один из пассажиров автобуса
Not your average bus journey pic.twitter.com/hnbjw6oy5N— Mace (@macewhu69) 21 декабря 2017 г.
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