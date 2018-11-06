Муж, который сбежал за рубеж и симулировал амнезию: Меня просто тёща достала!

52-летний Сальваторе Маннино, который пропал в Италии и нашёлся в Шотландии, признался, что у него не было амнезии. По словам мужчины, он не выдержал постоянного нытья тёщи и предпочёл исчезнуть, сообщает Daily Mail.

Муж оставил жене чемодан денег и пропал, но нашёлся без памяти в другой стране

Напомним, что перед исчезновением Маннино оставил жене чемодан с деньгами и зашифрованной запиской, в которой извинялся перед сыном. Перед самым побегом мужчина гуглил способы бесследно исчезнуть и интересовался погодой в Шотландии. Тем не менее шотландской полиции он заявил, что потерял память и не узнаёт собственную семью. Пытаясь объяснить загадочное поведение Маннино, следователи заподозрили, что он скрывался от китайской мафии.

Реальность оказалась куда проще и комичнее: мужчина признался, что сбежал от семьи из-за невыносимого поведения тёщи.

Я сделал это, чтобы избавиться от нытья моей тёщи. Я никогда не терял памяти. Я хотел показать своей семье, что я важен для неё. Я хотел вернуть себе место мужа и отца, потому что чувствовал, что моя тёща забрала его у меня Сальваторе Маннино

Впрочем, соотечественники Маннино не понимают, почему он решился на такой отчаянный шаг, и осуждают мужчину. Мало того что он заставил страдать своих близких, так ещё и полиция потратила время и деньги на его поиски.