"Подстилка дьявола!" Гоген Солнцев перед камерами выгнал из дома 63-летнюю жену

Сериал под названием "Неравный брак 2.0" продолжается: страсти в отношениях между Гогеном Солнцевым и его женой Екатериной Терешкович накалились до предела. На этот раз фрик выгнал жену из дома — всё это, разумеется, снимали профессиональные операторы… Солнцев не просто выбросил вещи Екатерины в окно, он постарался испортить их, а заодно и обматерил супругу.

Неожиданно видео телеканала "Россия" оказалось на вершине топа YouTube, это была запись шоу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. Напомним, что на программе обсуждались проблемы, с которыми столкнулись 37-летний Гоген Солнцев и 63-летняя Екатерина Терешкович после их свадьбы. Парочка фриков на радость телезрителям уже несколько месяцев "развлекается" взаимными обвинениями и признаниями.

На шоу Терешкович набросилась на свою же дочь, заподозрив её в том, что она пытается увести у неё мужа. Милые бранятся — только тешатся? Как бы не так. Солнцев, похоже, решил принять кардинальные меры и выгнал жену из дома. Процесс этот был снят на видео — каждый шаг фриков сейчас оказывается под пристальным наблюдением сотрудников Малахова.