"Подстилка дьявола!" Гоген Солнцев перед камерами выгнал из дома 63-летнюю жену

Неожиданно видео телеканала "Россия" оказалось на вершине топа YouTube, это была запись шоу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. Напомним, что на программе обсуждались проблемы, с которыми столкнулись 37-летний Гоген Солнцев и 63-летняя Екатерина Терешкович после их свадьбы. Парочка фриков на радость телезрителям уже несколько месяцев "развлекается" взаимными обвинениями и признаниями.
На шоу Терешкович набросилась на свою же дочь, заподозрив её в том, что она пытается увести у неё мужа. Милые бранятся — только тешатся? Как бы не так. Солнцев, похоже, решил принять кардинальные меры и выгнал жену из дома. Процесс этот был снят на видео — каждый шаг фриков сейчас оказывается под пристальным наблюдением сотрудников Малахова.
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