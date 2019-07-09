День матерей-героинь. Как в СССР решали демографическую проблему

Лайф выяснил, как непросто было получить звание "Мать-героиня" и орден в советское время.

К середине 1944 года в СССР уже понимали, что смогут победить Гитлера. Однако потери советского народа насчитывали миллионы погибших. Нужно было решать демографическую проблему. Тогда и было принято решение учредить высшее звание и орден "Мать-героиня". 8 июля 75 лет назад звание и орден были учреждены. Одновременно с орденом были учреждены "Медаль материнства" и орден "Материнская слава".

История получения ордена

Для его получения женщине необходимо было родить и воспитать не менее десяти детей. При этом существовало ещё одно обязательное условие — младшему ребёнку должен был исполниться год, а все остальные дети в семье должны были быть живы. Для подсчёта учитывалось, сколько детей мать-героиня усыновила или удочерила. Кроме того, если кто-либо из старших детей погиб при исполнении военных обязанностей, числился пропавшим без вести по этим же причинам, он также учитывался при награждении матери медалью и званием.

Бесплатный транспорт, жильё вне очереди и другие поощрения

Первые послевоенные голодные годы были трудными, и звание "Мать-героиня" давало награждённой в основном моральные блага — почёт и общественное уважение. Но, как только раны, оставленные войной, затянулись, а материальное благополучие страны выросло, матери-героини получили льготы: скидки на оплату ЖКХ, квартиры вне очереди, бесплатный проезд и другие преференции.

Воспитавшая сорок восемь детей

Среди матерей-героинь были свои рекордсменки. Например, Александра Деревская, воспитавшая и вырастившая сорок восемь детей, в этой категории абсолютный лидер. Это были не её кровные дети, а сироты, подобранные на улице.

Долго искали мать-коммунистку

Звание было введено в июле, а первые награды вручены только спустя четыре месяца. Согласно одной из версий, заминка возникла из-за того, что власти долго искали не просто матерей-героинь, но и убеждённых коммунисток.

Мать, вырастившая банду

Звание "Мать-героиня" священно, тем не менее некоторые истории, связанные с матерями-героинями, вполне могли стать хорошей затравкой для гангстерского фильма. Мать-героиня Нинель Овечкина, воспитавшая одиннадцать детей, совершила в 1988 году угон самолёта при участии собственных отпрысков.

За время существования ордена "Мать-героиня" его получили более 750 тыс. женщин. С 1991 года эта награда была упразднена. Российским аналогом стал учреждённый в 2008 году орден "Родительская слава", которым награждается один из родителей и усыновителей, воспитывающих семь и более детей. К награде прилагается единоразовая денежная выплата.