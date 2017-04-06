Сколько стоит жена?

Многие мужчины говорят, что жениться невыгодно, ведь они с лёгкостью могут оплатить домработницу, суррогатную мать и проститутку, чтобы полностью удовлетворить свои потребности. Но вот если бы муж платил жене за все те действия, которые супруга выполняет бесплатно, он бы наверняка разорился.

Арабы-бедуины оценивают достоинства женщины в верблюдах. Желанная жена начинается с десяти верблюдов, очень красивая потянет на сотню двугорбых животных. Солидно! Особенно если учесть, что стоимость одного верблюда на внутреннем рынке может составлять до тысячи долларов.

В нашей стране дела обстоят иначе и жена достаётся не только "бесплатно", но и имеет особенность значительно экономить семейный бюджет своим присутствием. Лайф решил посчитать, сколько на профессиональном рынке услуг стоит работа, которую ежедневно выполняет женщина, будучи законной женой и мамой. Сумма, которую можно было бы потратить, если бы женщины не было дома, получилась достаточно значительной — не каждый мужчина смог бы себе позволить "оплачивать" работу супруги. Но обо всём по порядку.

Уборка, готовка и другие домашние обязанности

Женщина, как всем известно, — хранительница очага, а значит, создание чистоты и уюта в доме входит в её обязанности. И если хозяйка не хочет заниматься уборкой, то неквалифицированный труд домработницы начинается от 2000 рублей за выезд. В стоимость входит генеральная уборка, стирка, глажка, смена постельного белья.

— В среднем стоимость уборки в Москве — от 2500 до 5000 рублей, в зависимости от метража, наличия маленьких фигурок, которые требуют тщательного ухода, сложных поверхностей, объёма глажки и т.д., — объясняет директор агентства по подбору домашнего и офисного персонала Green Apple Наталья Авдеева.

Если считать только генеральную уборку, которую принято делать раз в неделю, то можно уложиться в 10 тысяч рублей в месяц. Но ведь хорошая домохозяйка убирает за домочадцами ежедневно, а ещё успевает исполнить множество других дел: моет посуду, приводит в порядок одежду мужа и детей, ходит за покупками; в таком случае в месяц набегает от 75 тысяч рублей.

Отдельно придётся оплатить мытьё окон и приготовление еды. Стоимость одного отмытого до блеска окна начинается от 300 рублей и зависит от его размеров. Обычно эту работу заказывают дважды в год. Соответственно, эта работа обходится от 1200 рублей в год, если квартира однокомнатная.

Не стоит забывать и про стирку. Например, простая стирка футболки в не самой дорогой химчистке стоит 220 рублей, стирка джинсов и брюк — от 560 рублей, сорочки — 250. Даже если мужчина носит одни штаны неделю, футболки меняет раз в три дня, а рубашку раз в пять дней, то в месяц только стирка базового комплекта одежды (трусы и носки придётся стирать самому) обойдётся примерно в 6000 рублей.

Что уж говорить о стирке более сложных видов одежды — пальто, пуховиков и пиджаков, где цены начинаются от 800 рублей за одно наименование и доходят до 4000 рублей.

О вкусной и здоровой пище

Ежедневные завтраки, обеды и ужины из трёх блюд — тоже забота жены. Как отмечают в агентстве Green Apple, приготовление пяти блюд на заказ обходится в 2500 рублей в день, а заказ банкета с выездом на дом в Москве начинается от 9000 рублей.

В других городах средний счёт за смену может составить 1200 рублей, праздничные ужины на большую компанию — от 5000–8000 рублей, и это без заказа торта, рассказывает ресторатор Вадим Прусаков. Правда, можно найти повара на постоянной основе, "всего" за 30 000 рублей в месяц.

Многие отечественные мужчины любят шутить, что легче купить жену-филиппинку, которая будет безропотно выполнять все кулинарные поручения и холить мужа. Спешим их разочаровать.

— С филиппинками в последнее время стало сложнее — от них сейчас все отказываются, ссылаясь на их нерасторопность и неумение вкусно готовить нашу кухню. И ещё они почему-то берут дороже, хотя делают меньше. В итоге клиенты приходят к тому, что наши дамы во всех отношениях лучше, — отмечает Наталья Авдеева.

Материнский инстинкт

И если некоторые мужчины могут в выходные убирать и готовить сами, то уж точно они не обойдутся без суррогатной матери, коль скоро не хотят заводить жену. Найти женщину, согласную родить ребёнка "на профессиональной основе", несложно — такими предложениями наводнён Интернет.

— Условия по выплатам — 15 000 долларов за одноплодную беременность, плюс 2500 долларов, если двойня, кесарево — 2000 долларов, плюс 400 долларов ежемесячно до родов, плюс 300 долларов сама подсадка, и единовременная выплата 500 долларов на одежду, — лаконично перечисляет свои требования суррогатная мама Алёна.

Безопаснее обратиться в центры суррогатного материнства, здесь стоимость услуг начинается от 740 тысяч рублей. В пакет входит подбор сурмамы, сбор необходимых документов и поддержка беременности первые восемь недель. Помимо этого оговариваются ежемесячные выплаты уже самой суррогатной маме — 15–20 тысяч рублей, а также единовременная выплата на одежду для беременных — 20 тысяч. Остаётся на отце и оплата медицинских услуг. Можно подобрать базовый пакет — от 1 280 000 рублей, тогда папаше можно будет вообще не беспокоиться о выплатах и спокойно ждать рождения ребёнка.

Ещё одна незаменимая услуга уже после появления малыша — работа няни. В среднем няня стоит от 200 рублей в час, в Москве от 300–350 рублей, в зависимости от количества рабочих часов. Можно сразу заплатить за месяц — от 30 тысяч рублей. Но няня не останется на ночь, а значит, платим по двойному тарифу — за сутки, и это уже 60 тысяч рублей.

Другие обязанности

Психотерапевт

Хорошая жена как никто понимает мужа, умеет его выслушать и подбодрить. Аналогичные услуги психотерапевта стоят 2000–2500 в час. Даже если муж изливает жене душу по полчаса в день, в месяц выходит круглая сумма — от 30 тысяч рублей.

Сексуальные услуги

Помимо духовной близости супругов связывает близость физическая. Поэтому если мужчина хочет регулярно удовлетворять свои сексуальные потребности в самом простом, классическом варианте, то стоит иметь в виду, что один выезд профессионалки стоит от 2000 рублей, а в среднем — 5000. Ночь любви с красавицей или моделью обойдётся и вовсе в 10–15 тысяч рублей.

Поэтому для полноценной половой жизни — 2–3 раза в неделю — мужчине придётся выкладывать от 16 тысяч рублей ежемесячно.

Дополнительные услуги

А ещё жена — это и экономка, и личный помощник, и стилист (кто ещё подберёт мужу галстук в тон, присмотрит свитер и куртку на распродажах). А также секретарь, сиделка, медсестра, коуч-тренер (вдохновляет на новые подвиги), эвент-менеджер (ведь это она организовывает все семейные праздники).

Приплюсовываем ещё 15 тысяч в месяц, если считать эти мелкие услуги как разовые консультации.

Итого: круглосуточная работа женой и матерью обходится в сумму от 150 тысяч в месяц, и это по самым скромным подсчётам, не считая работы суррогатной мамой.

В этот список не вошло самое бесценное — любовь.

Расчётливые мужчины

Справедливости ради надо сказать, что мужчины тоже подсчитывают, во сколько им обходится или может обойтись жена. В Сети до сих пор бродит плоская шутка: "Цена жены: стиральная машина — 15 т.р., микроволновка — 5 т.р., моющий пылесос — 15 т.р., секс-кукла — 15 т.р. Итого: не дороже 50 т.р."

Но и без шуток мужчины вполне серьёзно полагают, что забота о муже — естественная потребность женщины, и даже требуют подсчитать мужскую работу по дому. Этим мужчинам, бросившимся возмущённо подсчитывать свои услуги, хочется сказать: не торгуйтесь, кошелёк всё равно один — семейный. Не говоря уже о том, что российские жёны самые "недорогие" — у нас не приняты брачные контракты, не надо выплачивать калым родителям невесты или приносить килограммы золота самой новобрачной.

Выгодно или нет?

Как мы убедились, хорошая жена действительно может существенно сэкономить бюджет и мотивировать мужа на расширение горизонтов и карьерный рост. Но со всеми этими функциями может справиться и сам мужчина, если он организован. По-настоящему бесценной становится женщина-мама — вот тут мужчины действительно экономят при женитьбе. Сильный пол это и сам понимает — ведь по-настоящему взвешенное решение о браке мужчина принимает только тогда, когда созревает для отцовства.

К сожалению, в нашем обществе домохозяйка воспринимается как бесплатная рабочая сила, а то и вовсе бездельница. А ведь хорошая жена — это дорого и престижно, а женатый мужчина психологически воспринимается как более надёжный и респектабельный.

Но пока это признают лишь единицы мужчин.

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