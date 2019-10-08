Сергей Жуков поздравил жену с днём рождения, показав фанатам её обнажённое тело

Солист группы "Руки вверх", треки которой доносились из каждого окна на рубеже веков, похитил не одно девичье сердечко. Но сердце самого певца уже давно принадлежит его супруге.

Артист нежно поздравил свою жену — экс-солистку "Сливок" Регину Бурд — с 34-летием, написав ей трогательное стихотворение в "Инстаграме". Жуков отметил, что, несмотря на годы, проведённые вместе, его чувства не притупились, и назвал возлюбленную совершенством.

Уже утро. Пора просыпаться.

В волосах твоих солнце искрит.

Я тобой не могу надышаться,

Так и манишь к себе, как магнит…

Как мальчишка волнуюсь, не скрою,

Хоть и вместе с тобой много лет.

Я все утро любуюсь тобою,

На кровать положив свой букет... <...>

— из поста Сергея Жукова

При этом 43-летний солист "Руки вверх", видимо, решил, что восхититься его супругой должны и подписчики. К посту он добавил откровенный снимок своей жены. На нём Регина позировала обнаженной, прикрыв пикантные места лишь большой шляпой. Девушка кокетливо смотрела в камеру, освещаемая солнечными лучами.

Такое красивое поздравление только ещё больше вскружило голову фанаткам музыканта. Они назвали Сергея мужчиной-мечтой и отметили, что Регине с ним крупно повезло. Однако некоторые поклонники всё же не поняли Жукова, заявив, что странно выставлять на обозрение тело жены.

Везёт же кому-то с мужчинами... evgeniia.kolchina

Восторг, вот бы всем такого мужа natazarenok

Мужчина-мечта lelik__khv

Рекламируешь миру тело своей жены gledfiddich0077

Сергей Жуков и Регина Бурд поженились в 2007 году. Девушка родила мужу троих детей. При этом для Сергея это второй брак. Его первой избранницей стала Елена Добындо, с которой артист познакомился ещё в молодости, в Тольятти, пишет "24СМИ". Супруги прожили вместе пять лет, отметили рождение первенца — дочки Саши, но подали на развод из-за ссор.

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