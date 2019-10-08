Сергей Жуков поздравил жену с днём рождения, показав фанатам её обнажённое тело

Артист нежно поздравил свою жену — экс-солистку "Сливок" Регину Бурд — с 34-летием, написав ей трогательное стихотворение в "Инстаграме". Жуков отметил, что, несмотря на годы, проведённые вместе, его чувства не притупились, и назвал возлюбленную совершенством.
Уже утро. Пора просыпаться.
В волосах твоих солнце искрит.
Я тобой не могу надышаться,
Так и манишь к себе, как магнит…
Как мальчишка волнуюсь, не скрою,
Хоть и вместе с тобой много лет.
Я все утро любуюсь тобою,
На кровать положив свой букет... <...>
— из поста Сергея Жукова
При этом 43-летний солист "Руки вверх", видимо, решил, что восхититься его супругой должны и подписчики. К посту он добавил откровенный снимок своей жены. На нём Регина позировала обнаженной, прикрыв пикантные места лишь большой шляпой. Девушка кокетливо смотрела в камеру, освещаемая солнечными лучами.
Такое красивое поздравление только ещё больше вскружило голову фанаткам музыканта. Они назвали Сергея мужчиной-мечтой и отметили, что Регине с ним крупно повезло. Однако некоторые поклонники всё же не поняли Жукова, заявив, что странно выставлять на обозрение тело жены.
Везёт же кому-то с мужчинами...
evgeniia.kolchina
Восторг, вот бы всем такого мужа
natazarenok
Мужчина-мечта
lelik__khv
Рекламируешь миру тело своей жены
gledfiddich0077
Сергей Жуков и Регина Бурд поженились в 2007 году. Девушка родила мужу троих детей. При этом для Сергея это второй брак. Его первой избранницей стала Елена Добындо, с которой артист познакомился ещё в молодости, в Тольятти, пишет "24СМИ". Супруги прожили вместе пять лет, отметили рождение первенца — дочки Саши, но подали на развод из-за ссор.
Вышел ролик о новой секте, в которой состоят группы "Руки вверх" и Little Big