Серябкина анонсировала концерты, надев для этого прозрачное нижнее бельё

"Инстаграм" Ольги, конечно, скромным не назовёшь, что она раз за разом и подтверждает. Экс-солистка "Серебра" выложила горячие фото в красном белье, поблагодарив поклонников за горячий приём на одном из последних концертов и анонсировав новые выступления.
Меня до сих пор не отпускают эмоции, которые накрыли в субботу. Вы подарили мне нереальный кайф
Ольга Серябкина
Однако отметили, что радости на лице певицы совсем не видно. Да и провокационные фото для привлечения внимания они сочли не совсем уместными. Но, хотя девушка отчасти и подверглась критике, снимки собрали более 166 тысяч лайков менее чем за сутки и комплиментов она получила немало.
Отметим, что некоторое время назад в СМИ появлялась информация о том, что Ольга занимается эскортом. Саму певицу это очень возмутило — настолько, что она хотела подавать в суд.
Хватит, Оля, ты уже не в том возрасте... Старость надо встречать достойно. Пусть 18-летние выставляют свои прелести, лет пять назад ещё было ок, сейчас уже нет
korobov.boris
Зачем такое лицо делать
open_jordan
"Главный сводник страны" защитил Бузову и Серябкину, попавших в список эскортниц
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