Серябкина анонсировала концерты, надев для этого прозрачное нижнее бельё

34-летняя певица снова порадовала поклонников откровенными снимками, анонсировав таким образом свои выступления.

"Инстаграм" Ольги, конечно, скромным не назовёшь, что она раз за разом и подтверждает. Экс-солистка "Серебра" выложила горячие фото в красном белье, поблагодарив поклонников за горячий приём на одном из последних концертов и анонсировав новые выступления.

Меня до сих пор не отпускают эмоции, которые накрыли в субботу. Вы подарили мне нереальный кайф Ольга Серябкина

Однако отметили, что радости на лице певицы совсем не видно. Да и провокационные фото для привлечения внимания они сочли не совсем уместными. Но, хотя девушка отчасти и подверглась критике, снимки собрали более 166 тысяч лайков менее чем за сутки и комплиментов она получила немало.

Отметим, что некоторое время назад в СМИ появлялась информация о том, что Ольга занимается эскортом. Саму певицу это очень возмутило — настолько, что она хотела подавать в суд.

Хватит, Оля, ты уже не в том возрасте... Старость надо встречать достойно. Пусть 18-летние выставляют свои прелести, лет пять назад ещё было ок, сейчас уже нет korobov.boris

Зачем такое лицо делать open_jordan

"Главный сводник страны" защитил Бузову и Серябкину, попавших в список эскортниц