Катя Кищук передала фанатам жаркий привет, выложив откровенные фото из бассейна

Экс-участница девичьего коллектива "Серебро", судя по соцсетям, отправилась на отдых. И не стала терять времени зря, устроив горячую фотосессию.

25-летняя артистка поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором нежилась в бассейне. Девушка надела яркое бикини и приняла откровенную позу, глядя в камеру. В качестве локации Кищук указала филиппинский остров Панглао.

Чтобы усилить эффект, певица выложила несколько жарких фото и в "истории", где позы были не менее провокационными и привлекательными. Поклонники оставляли восторженные комментарии, отмечая, что девушке вовсе не стоит худеть, как посоветовали некоторые. Но помимо комплиментов фанаты обратили внимание и на одну особенность.

Раннее Катя выкладывала фото в белом топе, где продемонстрировала довольно пышные формы. Но, по мнению подписчиков, на снимках из бассейна роскошная грудь Кищук куда-то исчезла. И они заподозрили девушку в обмане, обвиняя её в фотошопе или "подкладках".

А тут грудь уже маленькая grap.esss

Лол, а куда делся тот размер? А-а-а, подкладки kypryash

Впрочем, Катя вполне заслуженно может наслаждаться отдыхом. Недавно певица выпустила сольный альбом 22k под именем Katerina. А вскоре планирует приступить к съёмкам клипа на песню "Красивая", пишет Starhit.

Серябкина поделилась мечтами об отдыхе, выложив фото в прозрачном платье