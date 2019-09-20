Экс-участница "Серебра" затмила даже Серябкину, выложив селфи в прозрачном боди

Группа "Серебро" уже не раз меняла свой состав, но её бывшие участницы успели обзавестись фанатами и продолжают волновать их сердца.

27-летняя Полина Фаворская, которая в 2014 году пришла в коллектив на место ушедшей Елены Темниковой, ведёт инстаграм, где более 400 тысяч подписчиков. Девушка не перестаёт подогревать внимание к себе, периодически выкладывая откровенные фото.

На этот раз Полина поделилась селфи у зеркала, где позировала в прозрачном малиновом боди, открывающем взгляду все пикантные места. Девушка распустила волосы, сделав лишь два маленьких пучка по обе стороны. При этом сама артистка признавалась, что для неё подобные кадры не являются чем-то предосудительным, пишет Starhit.

Я не вижу в них ничего пошлого, просто эстетически красивые кадры. Мне нравится иногда эпатировать публику, вызывать у неё эмоции Полина Фаворская

Тем более девушка получает поддержку от подписчиков, которые активно делают ей комплименты. Этот снимок они тоже оценили по достоинству, назвав Фаворскую на нём искусством.

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Однако поддержку артистка получает и от бывших коллег. Ранее она пережила болезненное расставание с любимым человеком, и ей на помощь пришла Ольга Серябкина. "Да, Оля очень помогла. <...> Серябкина взрослее и всегда вставляла мне мозги на место. Оля многому научила", — отмечала Полина.

Серябкина подняла интимные темы, о которых все молчат, выложив откровенные фото