Катя Кищук показала, как нужно кататься на байке, устроив откровенную съёмку

Девушка поделилась знойными кадрами, на которых совместила мощь и брутальность мотоциклов с женскими изяществом и красотой. Катя позировала в соблазнительных позах в полумраке, взобравшись на байк Ducati.
При этом одежду певица решила свести к минимуму, оставив на себе только чёрный топ и трусы с высокой талией. Дерзкий образ дополняли кожаные сапоги и струящиеся светлые волосы.
Выложив откровенные снимки, Катя сразу стала собирать лайки и восторженные комментарии. За несколько часов девушке поставили около 210 тыс. сердечек, назвали и ангелом, и самой горячей девушкой на свете.
Аааа, это слишком горячо, боже мой
prettiexgirls
Кажется, ангелы всё-таки существуют
infferllinea
За такую красоту нужно штраф выписать
_wibmer_
После ухода из "Серебра" Кищук продолжила музыкальную карьеру под псевдонимом Katerina, выпустив летом 2019-го альбом "22K". Недавно артистка рассказала в соцсетях, что переносит сольный концерт в связи с активной подготовкой нового материала.
Катя Кищук передала фанатам жаркий привет, выложив откровенные фото из бассейна