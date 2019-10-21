Катя Кищук показала, как нужно кататься на байке, устроив откровенную съёмку

25-летняя экс-солистка "Серебра" в последнее время редко обновляет свой инстаграм, но довольно метко.

Девушка поделилась знойными кадрами, на которых совместила мощь и брутальность мотоциклов с женскими изяществом и красотой. Катя позировала в соблазнительных позах в полумраке, взобравшись на байк Ducati.

При этом одежду певица решила свести к минимуму, оставив на себе только чёрный топ и трусы с высокой талией. Дерзкий образ дополняли кожаные сапоги и струящиеся светлые волосы.

Выложив откровенные снимки, Катя сразу стала собирать лайки и восторженные комментарии. За несколько часов девушке поставили около 210 тыс. сердечек, назвали и ангелом, и самой горячей девушкой на свете.

Аааа, это слишком горячо, боже мой prettiexgirls

Кажется, ангелы всё-таки существуют infferllinea

За такую красоту нужно штраф выписать _wibmer_

После ухода из "Серебра" Кищук продолжила музыкальную карьеру под псевдонимом Katerina, выпустив летом 2019-го альбом "22K". Недавно артистка рассказала в соцсетях, что переносит сольный концерт в связи с активной подготовкой нового материала.

Катя Кищук передала фанатам жаркий привет, выложив откровенные фото из бассейна