Пройдёт ли смартфон тест у фотографа?

Смартфон Oppo RX17 Pro позиционируется как камерофон, и основным его преимуществом перед собратьями является именно качество фотосъёмки. Окей, мы не будем проверять процессор и лаги приложений, а вместо этого отдадим смартфон профессиональному фотографу и дадим ему слово.

Судя по начинке, камерофон действительно настроен на серьёзные фотозадумки. В нём три тыловых камеры плюс фронтальная, которые оснащены умной автоматической апертурой 1.5/2.4. Две основные камеры по 12 Мп и 20 Мп соответственно, а также 25-мегапиксельная "фронталка" и ещё одна тыловая камера, рассчитанная на 3D-моделирование.

Кроме того, в смартфоне есть система оптической стабилизации, которая спасает во время съёмки с рук, а основная камера способна снимать в RAW-формате. Все эти дополнения не могут не радовать ценителя качественной фотографии.

Вести фотосъёмку можно в разных режимах. Помимо стандартной автоматической и панорамы есть ещё портретная съёмка с различными фильтрами, режимы "ночь" и "эксперт". Последний рассчитан на более опытных фотографов, так как основные параметры съёмки можно выставить вручную, по принципу съёмки в мануальном режиме фотоаппарата. Именно в этом режиме мы протестировали камеру OPPO RX17 Pro.

Сразу уточним, что создать селфи в "эксперте" невозможно, потому что съёмка ведётся только на тыловую камеру. Автопортрет получится сделать либо в стандартном режиме "фото", где к тому же можно применить блюр, который скроет морщинки на лице, а также в "портрете". В портретном режиме селфи получается с нежным боке, будто снятый на портретный объектив профессиональной фотокамеры.

"Эксперт" довольно умный и предлагает нам вручную выставить настройки экспозиции. Мы можем сами определить значения светочувствительности, баланса белого, выдержки, сделать экспокоррекцию и даже вручную сфокусироваться (!). Однако отдельно регулировать значение апертуры невозможно, она изменяется автоматически — в зависимости от условий освещения. То есть камера смартфона, по сути, работает как фотоаппарат в режиме приоритета выдержки.

Приятно удивило наличие в камерофоне автофокусировки по технологии Dual Pixel, которая используется в профессиональных фотоаппаратах, например, в Canon и Sony. С помощью 2-пиксельной фокусировки камера быстрее фокусируется и способна без проблем захватывать объекты в движении.

Первое, что мы с нетерпением испробовали, — ночная съёмка. Производители гордо заявляют о способности смартфона круто фотографировать при низкой освещённости. Для такого плана съёмок смартфон использует специальный режим Ultra Night. Смысл его в том, что в момент съёмки используются переменная апертура (при низкой освещённости диафрагма автоматически открывается до 1,5, делая кадр светлее), сенсор от Sony для быстрой фокусировки, сенсор для понижения шумов и стабилизатор.

Кроме того, в смартфоне применена технология искусственного интеллекта и система AI Ultra Clear, которая включается автоматически при недостаточном освещении, она давит шумы и корректирует цвета на уровне пикселей. Мы проверили ночную съёмку, и результат нас порадовал.

Здесь стоит добавить, что управлять настройками во время съёмки удобно, держа смартфон вертикально, если же фотографировать горизонтально, то приходится либо выкручивать голову вбок, либо настраивать настройки заблаговременно.

В целом камера выдала нам хороший результат, работая на низком значении ISO. Смартфон способен вести съёмку при значениях ISO от 100 до 3200, при максимально длинной выдержке — 16 секунд и максимально короткой — 1/8000. Мы пошли дальше и протестировали ночную съёмку с рук на максимальном значении светочувствительности.

Фотокамера способна зумировать, выполняя функции телеобъектива. Если при двукратном увеличении явных изменений в кадре нет, то при максимальном десятикратном увеличении камера становится сверхчувствительной даже к минимальным движениям в сторону. В таком случае лучше использовать штатив. Детализация кадра пропадает, но результат не назвать критичным.

Мы заметили, что иногда во время мануальных настроек дисплей показывает мерцание картинки, которое убирается за счёт экспокоррекции.

Теперь проверим работу камеры со вспышкой. Встроенная вспышка профессиональными фотографами используется редко, поскольку делает кадр плоским. Поэтому проведём сравнение работы камеры без вспышки, со вспышкой и с подсветкой.

Понравилось, что после съёмки можно посмотреть все параметры снятого кадра, так называемый EXIF-файл, хорошо известный фотографам. Мы видим время создания кадра, его место хранения, разрешение, вес, параметры экспозиции, включая диафрагму, фокусное расстояние, а также параметры вспышки. Такой удобной функцией для фотографов может похвастаться не каждый смартфон.

Камера смартфона и фотоаппарат отличаются в первую очередь тем, что в смартфоне всё автоматизированно, поэтому значения ISO могут разниться. Например, дисплей смартфона при выставлении светочувствительности показывает значение 600, а по факту — 646. Это стоит учитывать, допустим, при отправлении фотографий на конкурс, где нужны точные характеристики съёмки.

Итог

OPPO RX17 Pro — смартфон с достойными функциями для фотографов. Он действительно умело справляется с ночной съёмкой и может побороться в этом со своими собратьями.

На выходе мы получаем качественные фотографии с высоким разрешением, которые не стыдно разместить не только в соцсетях, но и распечатать на фотовыставку.

Если ручными настройками выдержки и светочувствительности камеры смартфона уже никого не удивишь, то ручная фокусировка и ручная настройка баланса белого существенно приближает камерофон к фотоаппарату.

Ну и вдобавок на 6,4-дюймовом OMALED-дисплее можно детально разглядеть отснятый снимок или же подключить смартфон к компьютеру и сразу отсмотреть съёмку на большом экране.