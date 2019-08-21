Пёс украл сердца пользователей со всего мира благодаря удивительной внешности

Никаких сомнений — все собаки отличаются друг от друга, и у каждой из них есть свой характер, но у этого пса из Таиланда, кажется, их два. Всё дело в его необычной внешности.

Псу по кличке Лаки уже 2 года. Он живёт в Таиланде со своей хозяйкой Чарис Фка Ча. Она приютила его всего пару недель назад, но за это время питомец уже успел стать маленькой звездой.

Я наткнулась на пост в Facebook, где говорилось, что Лаки нужен новый дом. Когда я увидела его мордочку, то поняла, что он мне нужен, и сразу связалась с владельцем. Чарис Фка Ча

Когда 29-летняя Чарис взяла к себе Лаки, то она даже представить не могла, что его фото станут вирусными. Женщина выложила его фото в группу для владельцев собак на Facebook, и пост набрал сотни комментариев и 11 тыс. лайков.

И тут нет никакого секрета в том, благодаря чему Лаки завоевал повсеместную любовь. Разного цвета глаза и пятнышко, которое напоминает приподнятую бровь, сделали своё дело. И теперь пользователи Сети подшучивают, что у собаки, по всей видимости, раздвоение личности.

Несмотря на странную внешность, Лаки абсолютно здоров. Из-за его редкой особенности, называемой гетерохромией, люди часто интересуются его зрением, сообщает Bored Panda. Чарис отвечает, что Лаки видит всё очень ясно!

После неожиданной известности Лаки его хозяйка сразу создала ему страницы в социальных сетях. Ведь у него уже успели появиться фанаты по всему миру, ждущие новостей о его жизни. Должны признать, у этого пёселя есть все данные, чтобы стать звездой!

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