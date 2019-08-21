Пёс украл сердца пользователей со всего мира благодаря удивительной внешности

74

Фото © Instagram/luckiry

Никаких сомнений — все собаки отличаются друг от друга, и у каждой из них есть свой характер, но у этого пса из Таиланда, кажется, их два. Всё дело в его необычной внешности.

Псу по кличке Лаки уже 2 года. Он живёт в Таиланде со своей хозяйкой Чарис Фка Ча. Она приютила его всего пару недель назад, но за это время питомец уже успел стать маленькой звездой.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/luckiry/" target="_blank">luckiry</a></p>

Я наткнулась на пост в Facebook, где говорилось, что Лаки нужен новый дом. Когда я увидела его мордочку, то поняла, что он мне нужен, и сразу связалась с владельцем.

Чарис Фка Ча

Когда 29-летняя Чарис взяла к себе Лаки, то она даже представить не могла, что его фото станут вирусными. Женщина выложила его фото в группу для владельцев собак на Facebook, и пост набрал сотни комментариев и 11 тыс. лайков.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/luckiry/" target="_blank">luckiry</a></p>

И тут нет никакого секрета в том, благодаря чему Лаки завоевал повсеместную любовь. Разного цвета глаза и пятнышко, которое напоминает приподнятую бровь, сделали своё дело. И теперь пользователи Сети подшучивают, что у собаки, по всей видимости, раздвоение личности.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/luckiry/" target="_blank">luckiry</a></p>

Несмотря на странную внешность, Лаки абсолютно здоров. Из-за его редкой особенности, называемой гетерохромией, люди часто интересуются его зрением, сообщает Bored Panda. Чарис отвечает, что Лаки видит всё очень ясно!

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/luckiry/" target="_blank">luckiry</a></p>

После неожиданной известности Лаки его хозяйка сразу создала ему страницы в социальных сетях. Ведь у него уже успели появиться фанаты по всему миру, ждущие новостей о его жизни. Должны признать, у этого пёселя есть все данные, чтобы стать звездой!

Как преображаются собаки, попав из приюта в любящую семью: 20 фото до и после

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×