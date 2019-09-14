Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото

Мы все знаем, что котики любят поспать. Но почему-то совсем не берём во внимание собак. А очень зря! В подборке ниже — 15 псов, которые во время тихого часа не только высыпаются, но и веселят своих хозяев.

Щенок греет свои лапки formight Знаешь что? Я уже устал не понимать, что с тобой всё время происходит atrimarco Мой пёс не может справиться с гравитацией soniakaponia Мы сказали, что ей нельзя спать на диване blacksunrize Поездка в парк для собак превзошла все ожидания losper Сила суперэластичности — вкл. lifonaut Если вам нужно что-то, чтобы поднять настроение, то вот фотография моей спящей собаки cadencecleo Он, конечно, смешной, но отражение... потрясающе floydthebarb3r Вот как выглядит наш дом во время тихого часа doctordrayday Вот как она спит therealpaningning Кажется, моя собака сломалась Soulrebel84 Мой пёс может спать в любой позе. Видимо, так ему удобно CommodoreGonzo Это Лила. Так она спит. Просто неправильно HaveAMap Было немного... неприятно, оглянувшись, найти моего пса, спящего вот так Пользователь Reddit Это Ральф. Ральф любит вздремнуть wolfgangamadeusme Парикмахер недопонял хозяйку и сотворил с её псом такое, что та смеялась до слёз