Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото

Щенок греет свои лапки
formight
Знаешь что? Я уже устал не понимать, что с тобой всё время происходит
atrimarco
Мой пёс не может справиться с гравитацией
soniakaponia
Мы сказали, что ей нельзя спать на диване
blacksunrize
Поездка в парк для собак превзошла все ожидания
losper
Сила суперэластичности — вкл.
lifonaut
Если вам нужно что-то, чтобы поднять настроение, то вот фотография моей спящей собаки
Он, конечно, смешной, но отражение... потрясающе
floydthebarb3r
Вот как выглядит наш дом во время тихого часа
doctordrayday
Вот как она спит
therealpaningning
Кажется, моя собака сломалась
Soulrebel84
Мой пёс может спать в любой позе. Видимо, так ему удобно
Это Лила. Так она спит. Просто неправильно
HaveAMap
Было немного... неприятно, оглянувшись, найти моего пса, спящего вот так
Пользователь Reddit
Это Ральф. Ральф любит вздремнуть
wolfgangamadeusme
Парикмахер недопонял хозяйку и сотворил с её псом такое, что та смеялась до слёз