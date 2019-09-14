Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото

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Фото © Reddit/losper

Мы все знаем, что котики любят поспать. Но почему-то совсем не берём во внимание собак. А очень зря! В подборке ниже — 15 псов, которые во время тихого часа не только высыпаются, но и веселят своих хозяев.

Щенок греет свои лапки

formight

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/aww/comments/4bjjtv/puppy_warming_its_paws/" target="_blank">formight</a></p>

Знаешь что? Я уже устал не понимать, что с тобой всё время происходит

atrimarco

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WhatsWrongWithYourDog/comments/bxx7jl/want_to_know_what_im_done_trying_to_figure_you_out/" target="_blank">atrimarco</a></p>

Мой пёс не может справиться с гравитацией

soniakaponia

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/AnimalsBeingDerps/comments/6909fj/my_dog_cant_get_gravity_right/" target="_blank">soniakaponia</a></p>

Мы сказали, что ей нельзя спать на диване

blacksunrize

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/aww/comments/8maxzl/we_told_our_dog_she_couldnt_sleep_up_on_the_couch/" target="_blank">blacksunrize</a></p>

Поездка в парк для собак превзошла все ожидания

losper

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/gallery/M7pVqQR" target="_blank">losper</a></p>

Сила суперэластичности — вкл.

lifonaut

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/gallery/NhIun" target="_blank">lifonaut</a></p>

Если вам нужно что-то, чтобы поднять настроение, то вот фотография моей спящей собаки

<p>Фото © Reddit/</p>

Он, конечно, смешной, но отражение... потрясающе

floydthebarb3r

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/AnimalsBeingDerps/comments/clpdhk/his_reflection_is_the_greatest/" target="_blank">floydthebarb3r</a></p>

Вот как выглядит наш дом во время тихого часа

doctordrayday

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WhatsWrongWithYourDog/comments/bocxhx/this_is_what_naptime_looks_like_in_our_house/" target="_blank">doctordrayday</a></p>

Вот как она спит

therealpaningning

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/therealpaningning/" target="_blank">therealpaningning</a></p>

Кажется, моя собака сломалась

Soulrebel84

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/17njjj/i_think_my_dog_is_broken/" target="_blank">Soulrebel84</a></p>

Мой пёс может спать в любой позе. Видимо, так ему удобно

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/5mpj0t/my_dog_will_sleep_in_any_position_apparently_this/" target="_blank">CommodoreGonzo</a></p>

Это Лила. Так она спит. Просто неправильно

HaveAMap

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WhatsWrongWithYourDog/comments/5rjd1x/this_is_leela_she_sleeps_like_this_it_just_aint/" target="_blank">HaveAMap</a></p>

Было немного... неприятно, оглянувшись, найти моего пса, спящего вот так

Пользователь Reddit

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/2g0sud/it_was_slightly_unsettling_to_look_back_and_find/" target="_blank">Пользователь Reddit</a></p>

Это Ральф. Ральф любит вздремнуть

wolfgangamadeusme

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/aww/comments/22uojr/this_is_ralph_ralph_likes_to_nap/" target="_blank">wolfgangamadeusme</a></p>

Парикмахер недопонял хозяйку и сотворил с её псом такое, что та смеялась до слёз

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