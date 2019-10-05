Грумер стрижёт собак из приюта, чтобы они быстрее нашли хозяев: 10 преображений

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Фото © Instagram/dogguyfoundation

Собаки в приютах не всегда выглядят белыми и пушистыми. Из-за этого долго не могут найти хозяев. Американский грумер пришёл на помощь таким беднягам. Вооружившись ножницами, он превращает их в настоящих красавчиков.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

Мы все привыкли, что при первой встрече огромное внимание уделяется именно внешности

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

Для большинства это не проблема, но только не для собак из приюта

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

Зачастую именно от их внешности зависит, возьмут их в семью или нет

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

А в приюты собаки попадают обычно не в лучшем состоянии. И вряд ли кто-то захочет "усыновить" мини-Чубакку

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

Грумер из Нью-Йорка Марк Имхоф решил использовать свои навыки, чтобы помогать пёселям вновь становиться очаровательными

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

И, как полагаем, вы с нами согласитесь, результаты его труда потрясающие

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

Идея заняться этим добрым делом пришла ему, когда он приютил свою собственную собаку

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

Он заметил — тогда она преобразилась после простого душа... А что, если её ещё и подстричь?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

Благодаря его работе уже несколько десятков щенков нашли свой дом и теперь живут счастливой жизнью в любящей семье

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dogguyfoundation/" target="_blank">dogguyfoundation</a></p>

Как преображаются собаки, попав из приюта в любящую семью: 20 фото до и после

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