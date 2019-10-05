Грумер стрижёт собак из приюта, чтобы они быстрее нашли хозяев: 10 преображений

Собаки в приютах не всегда выглядят белыми и пушистыми. Из-за этого долго не могут найти хозяев. Американский грумер пришёл на помощь таким беднягам. Вооружившись ножницами, он превращает их в настоящих красавчиков.

Мы все привыкли, что при первой встрече огромное внимание уделяется именно внешности

Для большинства это не проблема, но только не для собак из приюта

Зачастую именно от их внешности зависит, возьмут их в семью или нет

А в приюты собаки попадают обычно не в лучшем состоянии. И вряд ли кто-то захочет "усыновить" мини-Чубакку

Грумер из Нью-Йорка Марк Имхоф решил использовать свои навыки, чтобы помогать пёселям вновь становиться очаровательными

И, как полагаем, вы с нами согласитесь, результаты его труда потрясающие

Идея заняться этим добрым делом пришла ему, когда он приютил свою собственную собаку

Он заметил — тогда она преобразилась после простого душа... А что, если её ещё и подстричь?

Благодаря его работе уже несколько десятков щенков нашли свой дом и теперь живут счастливой жизнью в любящей семье

Как преображаются собаки, попав из приюта в любящую семью: 20 фото до и после