Пёс уступает место лучшему другу, хотя тот умер год назад: трогательные фото

Два пса из Англии — Гарри и Джордж — прожили вместе в одной семье 15 лет. За это время они так друг к другу привязались, что, когда Джорджа пришлось усыпить, Гарри продолжал оставлять для него место в лежаке в надежде, что тот вернётся. И одна только фотография этого способна заставить вас расплакаться.

Их владелица Кейтлин Уинн говорит, что псы были всегда неразлучными. Ещё щенками они вместе играли, ели и спали на одном лежаке. Но чуть больше года назад, когда Джорджу было уже 15 лет, ему поставили диагноз "почечная недостаточность". Пса пришлось усыпить.

Ночью я спала на диване, чтобы составить Джорджу компанию, прежде чем его усыпят. Гарри всё это время ходил по комнате и плакал, так за ночь и не уснув. Будто бы знал, что что-то не так Кейтлин Уинн

После того как Джорджа не стало, Гарри не находил себе места. Он перестал общаться с людьми, отказывался от вкусняшек и всё время ждал, когда вернётся друг. Но приятель не возвращался. Спустя долгие месяцы Гарри всё ещё оставляет место в лежаке в надежде, что Джордж придёт и уляжется рядом.

Я сейчас вся в слезах... Он всегда позволял Джорджу спать здесь, и, хоть он умер больше года назад, Гарри всё ещё ложится в самом углу Кейтлин Уинн

Кейтлин поделилась историей своих собак в личном аккаунте в "Твиттере". Публикация с душераздирающими фотографиями набрала десятки тысяч лайков и тысячи репостов, сообщает Metro. В комментариях пользователи поддержали хозяйку верного пса и заметили, что не каждому человеку везёт с такими друзьями.

Вы не поверите, но это одна и та же собака, которую спасли ветеринары