Врач рассказал, как заснуть всего за 1 минуту, и, похоже, это работает

Пользователи соцсети Tumblr нашли видео, в котором доктор Эндрю Вейлем показывает, как работает техника дыхания "4-7-8". Врач утверждает, что способ поможет, например, справиться со стрессом и тревогой, а также — легче уснуть. Далее пошаговая инструкция.

Прижмите кончик языка к нёбу за верхними передними зубами и держите его там

Полностью выдохните

Спокойно вдыхайте через нос в течение четырех секунд

Задержите дыхание на семь секунд

Также доктор утверждает, что длительность не имеет значения, однако всегда должно быть соотношение 4-7-8. Можно либо замедлить, либо ускорить в зависимости от того, как долго вы можете задерживать дыхание.

Выдохните полностью через рот, издавая свистящий звук, в течение 8 секунд

Доктор предупреждает: чтобы сделать эту методику частью своей жизни, нужно больше практиковаться. Но оно точно того стоит, ведь это один из маленьких и к тому же самых простых шагов к спокойствию, сообщает Bored Panda.

Конечно, пользователей соцсетей Tumblr громкое заявление привлекло, поэтому они сами решили попробовать методику и сообщить о результатах.

Кажется, пришло время, чтобы кто-то раскрыл все чит-коды для человеческого программного обеспечения Пользователь соцсети Tumblr

Я использую эту технику уже целый год, и я могу с уверенностью сказать, что эта техника сократила мой процесс отхода ко сну от нескольких часов до пары минут Пользователь соцсети Tumblr

Я попробовал три раза и чуть не уснул. Работает Пользователь соцсети Tumblr

Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото