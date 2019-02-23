Семейка блогеров пыталась сделать очередное идеальное селфи, и досталось ребёнку

Пост манекенщика Стефана Поллманна разделил пользователей Сети на два лагеря. Пока одни не могут перестать смеяться, другие возмущаются безответственным поведением родителей.

Манекенщик Стефан Поллманн из Нью-Йорка выложил в свой инстаграм несколько семейных селфи, сделанных во время поездки в Сидней. На снимках он запечатлён вместе с женой и дочерью. Все трое сидят перед зеркалом. Глава семьи держит своих домочадцев на коленях.

Бурную реакцию пользователей Сети вызвал кадр, в котором супруги продолжают позировать на камеру, в то время как их ребёнок валяется на полу. Сейчас эти фото удалены из соцсети.

Многие восприняли снимки с юмором. Пользовательница "Твиттера" под ником Summer Ray поделилась фотографиями из инстаграма Стефана и написала, что "не может перестать смеяться", глядя на них. Пост набрал уже более 20 тысяч ретвитов и 100 тысяч лайков.

Lord forgive me I cannot stop laughing at the discarded baby in the second photo pic.twitter.com/7hiEPTobXn — Summer Ray (@SummerRay) 24 января 2019 г.

Впрочем, не все отреагировали столь благожелательно. Нашлись и те, кто счёл отношение молодой пары к собственному ребёнку возмутительным. "Какие ответственные родители", — ехидно заметил один из пользователей.

Стефан Поллманн часто размещает в своём инстаграме семейные снимки. На большинстве из них он держит свою дочь на руках.

Самый молодой долларовый миллиардер живёт в Норвегии. Ему 25, и он фотомодель