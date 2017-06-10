Экс-тренер футбольной сборной России Фабио Капелло поедет зарабатывать в Китай

Как сообщает Gazzetta dello Sport, в ближайшее время 70-летний Капелло подпишет контракт с командой Суперлиги "Цзянсу Сунин".

Помогать именитому итальянцу будут два звёздных соотечественника — бывший защитник "Ювентуса" и чемпион мира Джанлука Дзамбротта и обладатель восьми трофеев в составе "Милана" Кристиан Брокки.

Интересно, что в Китае Капелло предстоит схлестнуться с другим знакомым российским болельщикам тренером — Андре Виллаш-Боашем, который после работы в "Зените" устроился в "Шанхай СИПГ".

После 12 туров чемпионата Китая "Цзянсу Сунин" занимает 14-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

Напомним, под руководством Капелло сборная России вышла на чемпионат мира 2014 года, с которого вылетела после группового турнира, а затем провалила начало отбора на Евро-2016. По информации Лайфа, неустойка за досрочное расторжение контракта с итальянцем составила 32 миллиона евро.