Малкин стал пятым россиянином, завоевавшим три Кубка Стэнли

В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ "Питтсбург" Евгения Малкина в упорной борьбе обыграл "Нэшвилл" — 2:0.

Счёт в игре был открыт всего за 95 секунд до конца основного времени: судьбоносную шайбу забросил Патрик Хёрнквист — что интересно, до этого шесть лет игравший в "Нэшвилле".

Сам матч оказался крайне напряжённым, игра шла до гола. Его первыми забили "хищники" во втором периоде: вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мёррей не зафиксировал шайбу после сильного броска, и через секунду она оказалась в воротах. Но чистый гол был отменён судьями: арбитры поспешили со свистком и дали его за доли секунды до взятия ворот.

В итоге же "Питтсбург" на опыте дожал новичков финальных серий НХЛ, отличившись на 59-й и 60-й минутах (второй гол забил Карл Хагелин уже в пустые ворота).

Евгений Малкин провёл в решающем матче на льду 15 минут и отметился тремя бросками в створ. Россиянин стал в итоге лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 28 очками (10+18), всего на 1 очко опередив самого ценного игрока турнира и партнёра по клубу Сидни Кросби. 30-летний уроженец Магнитогорска — всего пятый представитель нашей страны с тремя трофеями в коллекции после Игоря Ларионова, Сергея Фёдорова, Сергея Брылина и Вячеслава Фетисова, который свой третий титул взял, работая в тренерском штабе "Нью-Джерси". В этом году также не обошлось без наших наставников в стане победителей: Кубок Стэнли в свой послужной список добавил и наш легендарный хоккеист Сергей Гончар, тренер защитников "Питтсбурга".

Добавим, что фанаты хозяев отнеслись к триумфу Кросби, Малкина и Ко даже не прохладно, а яро недовольно. Во время вручения Кубка "Питтсбург" трибуны освистали.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал

Нэшвилл — Питтсбург — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

58:25 — Хёрнквист (Шульц, Куниц)

59:46 — Хагелин (Дюмулен)

Счёт в серии: 2-4.