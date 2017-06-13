Аргентина в отсутствие Месси ответила Бразилии эффектным разгромом Сингапура

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Аргентина в отсутствие Месси ответила Бразилии эффектным разгромом Сингапура

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Фото: Twitter/OmniSportNews

Сборная Аргентины в гостевом товарищеском матче разгромила 157-ю команду мирового футбола — Сингапур — 6:0.

Первый, победный гол в матче забил защитник "Ромы" Федерико Фасио изящным ударом в касание на 25-й минуте.

После этого сингапурцы "поплыли" и через шесть минут пропустили ещё один мяч — от Хоакина Корреа из "Севильи". Во втором тайме продолжили разгром команды, занимающей 157-е место в рейтинге ФИФА, Алехандро Гомес и нападающий "Ромы" Леандро Паредес, которого прямо во время матча СМИ начали сватать в "Зенит". На 90-й и 91-й минутах окончательный счёт игры установили Лукас Аларио и Анхель ди Мария ударом пяткой — 6:0.

Отметим, что в игре не участвовал лучший футболист Аргентины Лионель Месси, которого, по признанию тренера Хорхе Сампаоли, отпустили на свадьбу. Сейчас он зажигательно отдыхает на Ибице.

За несколько часов до матча Аргентины в той же части земного шара провела свой матч сборная Бразилии. Ей противостоял куда более сильный соперник — участник Кубка конфедераций Австралия, но исход противостояния оказался примерно таким же — 4:0 в пользу гостей.

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