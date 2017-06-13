Аргентина в отсутствие Месси ответила Бразилии эффектным разгромом Сингапура

Сборная Аргентины в гостевом товарищеском матче разгромила 157-ю команду мирового футбола — Сингапур — 6:0.

Первый, победный гол в матче забил защитник "Ромы" Федерико Фасио изящным ударом в касание на 25-й минуте.

Federico Fazio puts Argentina 1-up v Singapore pic.twitter.com/a29rr0Y8BQ — 101 Great Goals (@101greatgoals) 13 июня 2017 г.

После этого сингапурцы "поплыли" и через шесть минут пропустили ещё один мяч — от Хоакина Корреа из "Севильи". Во втором тайме продолжили разгром команды, занимающей 157-е место в рейтинге ФИФА, Алехандро Гомес и нападающий "Ромы" Леандро Паредес, которого прямо во время матча СМИ начали сватать в "Зенит". На 90-й и 91-й минутах окончательный счёт игры установили Лукас Аларио и Анхель ди Мария ударом пяткой — 6:0.

⚽️ El gol de Ángel Di María para que @Argentina derrote 6 a 0 a #Singapur y se vuelva invicta de la gira por #Asia pic.twitter.com/YbOyrOwMDq — La Capital - Rosario (@lacapital) 13 июня 2017 г.

Отметим, что в игре не участвовал лучший футболист Аргентины Лионель Месси, которого, по признанию тренера Хорхе Сампаоли, отпустили на свадьбу. Сейчас он зажигательно отдыхает на Ибице.

За несколько часов до матча Аргентины в той же части земного шара провела свой матч сборная Бразилии. Ей противостоял куда более сильный соперник — участник Кубка конфедераций Австралия, но исход противостояния оказался примерно таким же — 4:0 в пользу гостей.