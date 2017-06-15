Боец Шаматава, находящийся на грани смерти, потребовал отпустить его на бой

Состояние 25-летнего россиянина Гоги Шаматавы, который попал в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира, стабилизировалось.

— Гога Шаматава находится в краевом центре грудной хирургии, с ним работают торакальные хирурги, и его состояние стабилизировалось. Гога пришёл в сознание. Врачи подтвердили, что на текущий момент угрозы жизни уже нет. Предварительный диагноз — "пневмомедиастинум".

— Турнир, где главным должен был стать бой за титул чемпиона мира Шаматава — Оливейра, отменён не будет. К сожалению, он пройдёт без главного боя. Мы очень переживаем за Гогу и желаем ему лишь скорейшего выздоровления, — сказал промоутер Алексей Яценко.

Как стало известно Лайфу, боец, придя в сознание, проявил чемпионский характер и попросил дать ему обезболивающее, чтобы вечером драться.

Напомним, Гога Шаматава ночью был доставлен в реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики даже констатировали угрозу жизни спортсмена.