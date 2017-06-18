Сергей Ковалёв о поражении: У меня не железные яйца

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Сергей Ковалёв о поражении: У меня не железные яйца

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Фото: twitter.com

34-летний российский боксёр прокомментировал своё уже второе поражение Андре Уорду.

— Я устал во время поединка, но я мог продолжать бой, — отметил Ковалёв. — Я до сих пор не могу понять, что же произошло. Почему судья остановил поединок? Уорд несколько раз ударил меня ниже пояса. У меня не железные яйца!

— Мы подадим протест и попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами ниже пояса, — заключил боксёр.

Напомним, что Ковалёв проиграл бой-реванш досрочно техническим нокаутом.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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