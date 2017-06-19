Криштиану Роналду пропустил тренировку после матча с Мексикой

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала", как и остальные футболисты, которые выходили на поле в своём первом матче на Кубке конфедераций, не тренируется.

Как сообщает газета "Спорт-экспресс", в Казани на тренировке после матча Португалия — Мексика занимались только футболисты, которые не играли в этой встрече. У Пепе и Куарежмы была пробежка.

Напомним, что португальцы разошлись миром с мексиканцами в Казани. Следующим соперником подопечных Фернанду Сантуша будет сборная России. Матч состоится 21 июня в Москве. Начало встречи — в 18:00 (мск).