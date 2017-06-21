Роналду сделал подарок девочке в инвалидном кресле перед матчем с Россией

Криштиану Роналду во время матча Россия — Португалия доказал, что он не только отличный футболист, но и хороший человек. 32-летний нападающий тепло пообщался с девочкой Полиной, поцеловав её и подарив на память свою кофту.
Cristiano Ronaldo. A brilliant footballer and an even better person. pic.twitter.com/LjsHkDqP8O— 101 Great Goals (@101greatgoals) 21 июня 2017 г.
Во время матча Полина успела даже дать интервью португальским журналистам.
Девочка Полина, которая выходила с Криштиану Роналду, даёт интервью португальским СМИ #RUSPOR #РоссияПортугалия pic.twitter.com/dz7fzy1mRp— _-=V.V.S=-_ (@VENIVIDIVlCI) 21 июня 2017 г.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова с минимальным счётом уступили сборной Португалии. Единственный гол в этой встрече забил Роналду.
Подробнее ознакомиться с матчем вы можете в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.
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