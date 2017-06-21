Роналду сделал подарок девочке в инвалидном кресле перед матчем с Россией

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Роналду сделал подарок девочке в инвалидном кресле перед матчем с Россией

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

32-летний лидер португальской сборной и мадридского "Реала" отдал свою кофту ребёнку, с которым вышел на поле.

Криштиану Роналду во время матча Россия — Португалия доказал, что он не только отличный футболист, но и хороший человек. 32-летний нападающий тепло пообщался с девочкой Полиной, поцеловав её и подарив на память свою кофту.

Во время матча Полина успела даже дать интервью португальским журналистам.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова с минимальным счётом уступили сборной Португалии. Единственный гол в этой встрече забил Роналду.

Подробнее ознакомиться с матчем вы можете в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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