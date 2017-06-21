Криштиану Роналду: Мы чувствовали давление трибун на матче против России

32-летний форвард сборной Португалии поделился впечатлениями от первой победы на Кубке конфедераций.

На пресс-конференции после матча Россия — Португалия (0:1) Криштиану Роналду пообщался с журналистами и рассказал, что очень рад принести первую победу своей сборной в России.

— Мы знали, что играли против непростой команды, и знали, что игра получится тоже сложной. Мы счастливы, ведь эта победа стала первой для Португалии в России, — сказал Роналду. — Мы играли в гостях и чувствовали, как болельщики давили на нас, но смогли выиграть сегодня. Теперь у нас четыре очка, так что можно поздравить нашу команду.

Напомним, сегодня Криштиану Роналду стал автором единственного гола в ворота сборной России.