Топ-5 стильных причёсок футболистов на Кубке конфедераций

ПЯТОЕ МЕСТО
Открывает наш рейтинг защитник сборной Камеруна Джозеф Джонатан Нгвем. Пока на Кубке конфедераций 25-летний футболист не провёл ни одну игру, зато попал в наш топ-5, что уже неплохо.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО
На четвёртом месте в нашем рейтинге расположился 22-летний нападающий из Португалии Желсон Мартинш. Многочисленные дреды форварда разлетаются во все стороны, когда он бегает по полю. Согласитесь, что за этим можно наблюдать бесконечно?
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Следующий в нашем рейтинге — камерунец Адольф Тейку. У 27-летнего защитника очень необычный ирокез и мелированная борода. В общем, со стилем у этого парня всё в порядке.
ВТОРОЕ МЕСТО
Ещё один португалец попал в наш топ-5 — это 24-летний голкипер Жозе Са. Правда, он пока всё время сидит на скамейке запасных... Но стильно уложенные волосы и рыжая борода делают его настоящим красавчиком, пусть и не поле, зато в жизни.
ПЕРВОЕ МЕСТО
Ну, кто же, если не он? Конечно, первую строчку нашего рейтинга занял 30-летний хавбек сборной Чили и мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль. Его небольшой ирокез и выбритые звёзды на голове — просто вне конкуренции!
Напомним, что Кубок конфедераций стартовал в России 17 июня и продлится до 2 июля. Турнирная таблица и все результаты здесь.
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