Топ-5 стильных причёсок футболистов на Кубке конфедераций

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Топ-5 стильных причёсок футболистов на Кубке конфедераций

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Александр Вильф/Григорий Сысоев

Лайф предлагает подборку игроков с самыми стильными причёсками на международном футбольном турнире, который проходит в России.

ПЯТОЕ МЕСТО

Открывает наш рейтинг защитник сборной Камеруна Джозеф Джонатан Нгвем. Пока на Кубке конфедераций 25-летний футболист не провёл ни одну игру, зато попал в наш топ-5, что уже неплохо.

<p>Фото © РИА Новости/Александр Вильф</p>

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО

На четвёртом месте в нашем рейтинге расположился 22-летний нападающий из Португалии Желсон Мартинш. Многочисленные дреды форварда разлетаются во все стороны, когда он бегает по полю. Согласитесь, что за этим можно наблюдать бесконечно?

<p>Фото © РИА Новости/Александр Вильф</p>

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Следующий в нашем рейтинге — камерунец Адольф Тейку. У 27-летнего защитника очень необычный ирокез и мелированная борода. В общем, со стилем у этого парня всё в порядке.

<p>Фото © РИА Новости/Александр Вильф</p>

ВТОРОЕ МЕСТО

Ещё один португалец попал в наш топ-5 — это 24-летний голкипер Жозе Са. Правда, он пока всё время сидит на скамейке запасных... Но стильно уложенные волосы и рыжая борода делают его настоящим красавчиком, пусть и не поле, зато в жизни.

<p>Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев</p>

ПЕРВОЕ МЕСТО

Ну, кто же, если не он? Конечно, первую строчку нашего рейтинга занял 30-летний хавбек сборной Чили и мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль. Его небольшой ирокез и выбритые звёзды на голове — просто вне конкуренции!

<p>Фото © РИА Новости/Александр Вильф</p>

Напомним, что Кубок конфедераций стартовал в России 17 июня и продлится до 2 июля. Турнирная таблица и все результаты здесь.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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