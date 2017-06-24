Массимо Каррера: Хочу, чтобы сборная России не вышла из группы

Об этом главный тренер московского "Спартака" сообщил в интервью газете La Gazzetta Dello Sport.

— Пусть это звучит эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы сборная России не вышла из группы. Ведь тогда мои игроки скорее вернутся в команду. Понимаю, что выход из группы лишь навредит.

Также наставник "Спартака" отметил, что в России готовы к чемпионату мира.

— Сейчас идёт активная подготовка к чемпионату мира. Построено много нужных зданий, и улучшается инфраструктура в городах. Люди, которые придут на стадионы, могут быть уверены, что они находятся в безопасности, — заключил Каррера.

Напомним, что сборная России сегодня, 24 июня, проведёт решающую игру за выход из группы против Мексики. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Лайф будет вести прямую текстовую трансляцию.