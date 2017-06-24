Фёдор Смолов расплакался после проигрыша мексиканцам на КК-2017

На послематчевом общении с журналистами еле сдерживал слёзы Александр Самедов, а вот лучший бомбардир чемпионата России Фёдор Смолов не совладел со своими эмоциями.
Понять нападающего "Краснодара" можно. Смотрелась наша команда на протяжении трёх игр неплохо, но в конечном итоге задержаться на домашнем турнире мы, к сожалению, не смогли.
Напомним, что сборная России уступила мексиканцам со счётом 1:2 и выбыла из Кубка конфедераций.
Подробнее с ходом матча вы можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.
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