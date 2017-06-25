Кокорин и Дзюба жёстко высмеяли Черчесова

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Кокорин и Дзюба жёстко высмеяли Черчесова

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Фото: instagram.com 

В Интернете бурно обсуждают фотографию футболистов петербургского "Зенита", находящихся сейчас на сборах в Австрии.

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В "сторис" в "Инстаграме" Александр Кокорин выложил фото, где он вместе с напарником по "Зениту" Артёмом Дзюбой, приложив руку ко рту, показывают усы. В Сети это сразу же приняли за обращение к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который вместе со сборной вылетел с домашнего Кубка конфедераций.

<p>Фото: скриншот</p>

Напомним, что вчера сборная России проиграла мексиканцам со счётом 1:2 и покинула Кубок конфедераций.

Кокорин не был вызван в национальную команду, а вот Артём Дзюба, считавшийся лидером, покинул расположение сборной перед самым стартом турнира по причине травмы колена.

Автор:
КГ
Кира Громова
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