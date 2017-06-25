Кокорин и Дзюба жёстко высмеяли Черчесова

В Интернете бурно обсуждают фотографию футболистов петербургского "Зенита", находящихся сейчас на сборах в Австрии.

В "сторис" в "Инстаграме" Александр Кокорин выложил фото, где он вместе с напарником по "Зениту" Артёмом Дзюбой, приложив руку ко рту, показывают усы. В Сети это сразу же приняли за обращение к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который вместе со сборной вылетел с домашнего Кубка конфедераций.

Кажется, Дзюба и перед ЧМ-2018 окажется «травмированным». pic.twitter.com/6JVMDhmaZS — Total Football (@TotalFootball) 25 июня 2017 г.

Я думаю всем понятно, о чем Кокорин и Дзюба в Инста? — Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 25 июня 2017 г.

Напомним, что вчера сборная России проиграла мексиканцам со счётом 1:2 и покинула Кубок конфедераций.

Кокорин не был вызван в национальную команду, а вот Артём Дзюба, считавшийся лидером, покинул расположение сборной перед самым стартом турнира по причине травмы колена.