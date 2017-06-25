Кокорин и Дзюба жёстко высмеяли Черчесова

В "сторис" в "Инстаграме" Александр Кокорин выложил фото, где он вместе с напарником по "Зениту" Артёмом Дзюбой, приложив руку ко рту, показывают усы. В Сети это сразу же приняли за обращение к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который вместе со сборной вылетел с домашнего Кубка конфедераций.
Кажется, Дзюба и перед ЧМ-2018 окажется «травмированным». pic.twitter.com/6JVMDhmaZS— Total Football (@TotalFootball) 25 июня 2017 г.
Я думаю всем понятно, о чем Кокорин и Дзюба в Инста?— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 25 июня 2017 г.
Перебор, не? pic.twitter.com/eiR3oxPuAE— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 25 июня 2017 г.
Напомним, что вчера сборная России проиграла мексиканцам со счётом 1:2 и покинула Кубок конфедераций.
Кокорин не был вызван в национальную команду, а вот Артём Дзюба, считавшийся лидером, покинул расположение сборной перед самым стартом турнира по причине травмы колена.
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