Кокорин и Дзюба о скандальном фото: Это просто шутка!

Футболисты петербургского "Зенита" в разговоре со "Спорт-экспресс" прокомментировали свой пост в "Инстаграме".

После вчерашнего поражения сборной России от Мексики (1:2) и вылета с домашнего Кубка конфедераций Александр Кокорин и Артём Дзюба выложили в соцсети неоднозначное фото.

Некоторые фанаты восприняли его как прямое оскорбление лично тренера национальной команды Станислава Черчесова и всех футболистов сборной.

Дзюба и Кокорин попытались прояснить ситуацию.

— Этот message — шутка, просто эмоция, — сказал Дзюба. — Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то.

Александр Кокорин отметил, что они с одноклубником очень переживали за сборную России на Кубке конфедераций.

— Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи "Зенита" здесь, на сборе, выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось. Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счётом, видели, что парни бились и сражались до конца, — сказал футболист.