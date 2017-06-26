Топ-5 татуированных звёзд Кубка конфедераций — 2017

5-е место
Андре-Франк Замбо (Камерун)
Обе руки этого 21-летнего темнокожего нападающего почти полностью расписаны замысловатым орнаментом. Смотрится очень эффектно, признаём.
4-е место
Тим Кэхилл (Австралия)
37-летний ветеран с Зелёного континента признан лучшим бомбардиром за всю историю своей национальной сборной. Полузащитник тоже предпочитает тату на руке. Глядя на его внушительный бицепс, делаем очевидный вывод — Кэлилл всё делает правильно.
3-е место
Фёдор Смолов (Россия)
Пусть наши футболисты вылетели с Кубка конфедераций, уверены, что болельщицы турнира ещё нескоро забудут 27-летнего русского красавца и его роскошный татуированный торс.
2-е место
Артуро Видаль (Чили)
30-летний полузащитник — бессменный участник наших рейтингов. И если в прошлый раз его причёска была признала самой необычной, то с татуировками он смог взять лишь серебро.
1-е место
Эдуардо Варгас (Чили)
Золото нашего рейтинга забирает 27-летний чилийский форвард, чьё тело — истинный храм искусства татуажа. Поздравляем, Эдуардо!
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