Как "Зенит" переиграл "Спартак" в борьбе за суперталантливого аргентинца

Новый менеджмент "Зенита" добился маленькой, но весомой победы — клуб Санкт-Петербурга смог забрать из Аргентины одного из самых талантливых молодых футболистов Южной Америки Себастьяна Дриусси. В борьбе за молодого форварда спортивный директор клуба со "стрелкой" Константин Сарсания обставил тех, кто работает на Леонида Федуна.

Московский "Спартак" пытался заполучить 21-летнего аргентинца трижды — прошлым летом и минувший зимой, когда команда ещё не летела, но уже шла твёрдой походкой к золоту. В третий красно-белый заход охоты на Дриусси сидели люди Сарсании, который точно знал, чего хочет, и упускать "рыбу" из "Ривер Плейта" не хотел. В итоге о сделке сообщил главный тренер "Ривера" Марсело Гальярдо, заявив, что парень уезжает в клуб, где сможет играть в Лиге чемпионов.

На деле это "Спартак" стартует в чемпионской Лиге, а "Зенит" ждёт Лигу Европы. Но сути дела это меняет — борьбу за талантливого парня выиграл петербургский клуб, а Леонид Федун опять не смог удивить кого-то деньгами, торгуясь за нужного игрока. "Зенит" заплатит "Риверу" 17 миллионов в рассрочку, а потом накинет ещё четыре миллиона, которые пока "заморожены". Тонкость в том, что Дриусси нужно время на адаптацию и теоретически всё возможно, в том числе — возвращение Себастьяна в Буэнос-Айрес. По сути, эти четыре миллиона — цена аренды, которую "Ривер" и Дриусси могут использовать, если адаптация Дриусси пойдёт по той дороге, когда всё непросто.

Себастьян именно такой парень — непростой, с характером, да ещё и любит погулять и покуролесить с друзьями и девушками. Его талант в Аргентине считают безусловным, "Ривер" заплатил 40 тысяч долларов родителям Дриусси и его агенту, чтобы парень выбрал именно этот клуб. Себастьяну тогда было 11 лет. В 17 лет Дриусси выиграл юношеский чемпионат мира среди клубов, Кубок Америки для сборных U17, добрался до полуфинала чемпионата мира U17 и дебютировал в основной команде "Ривер Плейт". В финале ЧМ среди клубов U17 Дриусси забил победный мяч в ворота мадридского "Атлетико", на Кубке Америки Себастьян отличился пять раз, на чемпионате мира в этой возрастной категории — дважды. В 25 матчах этого сезона Примеры Аргентины главный талант поколения отличился 16 раз.

Этот парень вряд ли бы оказался в России. "Зениту" помогли два обстоятельства. В контракте Дриусси стояли отступные — 15 млн евро. "Зенит" предложил 17 млн долларов и ещё четыре. Хорошая сумма, чтобы сделать клуб-продавец сговорчивым. К Дриусси приценивались в Лондоне и Риме, Марселе и Париже, но никто больше 11 млн евро и со значительной рассрочкой в платеже красно-белому клубу из Буэнос-Айреса не давал.

Леонид Федун, вождь красно-белых из России, был готов отдать в январе этого года семь миллионов евро, но сразу. "Ривер Плейт" решил, что это не те деньги, которые могут его заинтересовать в этой истории. Этим летом "Спартак" был готов начать торги с цифры 11 млн, но опоздал.

В итоге Дриусси едет в Россию, а Сарсания доказывает, что умеет работать на опережение. Потенциально Дриусси — звезда нашей лиги, один из 5–7 её самых ярких игроков, хотя риск есть, и в Питере это знают. Но в "Зените" есть испаноговорящая и латиноамериканская "колонии" футболистов, которые помогут молодому таланту стать своим в новой стране и лиге.

Словом, и "Зенит" сделал весомый шаг, чтобы повести в уже начавшейся золотой гонке со счётом 1:0. Ждём ответного хода от "Спартака" и других конкурентов.