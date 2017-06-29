Браво признали лучшим игроком первого полуфинала на Кубке конфедераций

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Браво признали лучшим игроком первого полуфинала на Кубке конфедераций

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Фото: REUTERS/Carl Recine

Голкипер сборной Чили и "Манчестер Сити" стал лучшим в матче за выход в финал международного турнира, который проходит в России.

— Чувствую себя как всегда. Я достаточно спокойный человек. Раньше не мог играть из-за травмы на таком же уровне, но эта игра была особенной. Нам удалось пробиться в финал и мы очень счастливы. Не думаю, что это случайность. Мы много работали и готовились. Я всегда знал, что мне нужно делать, — сказал Клаудио Браво журналистам сразу после матча.

Напомним, что Чили и Португалия не смогли выявить сильнейшего в основное и дополнительное время. Исход встречи решила серия пенальти, где голкипер чилийской команды Браво отбил три мяча подряд и тем самым вывел свою команду в финал Кубка конфедераций.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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