Браво признали лучшим игроком первого полуфинала на Кубке конфедераций

Клаудио Браво - лучший игрок матча! Поздравляем!#BUDAFMOTM #PORCHI pic.twitter.com/VrmeEw5LXw— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 28 июня 2017 г.
— Чувствую себя как всегда. Я достаточно спокойный человек. Раньше не мог играть из-за травмы на таком же уровне, но эта игра была особенной. Нам удалось пробиться в финал и мы очень счастливы. Не думаю, что это случайность. Мы много работали и готовились. Я всегда знал, что мне нужно делать, — сказал Клаудио Браво журналистам сразу после матча.
Напомним, что Чили и Португалия не смогли выявить сильнейшего в основное и дополнительное время. Исход встречи решила серия пенальти, где голкипер чилийской команды Браво отбил три мяча подряд и тем самым вывел свою команду в финал Кубка конфедераций.
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