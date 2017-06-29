Президент UFC: Макгрегор хочет биться с Нурмагомедовым в России

Руководитель главной спортивной организации ММА Дэйна Уайт заявил, что ожидаемый супербой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова может пройти в России.

Такое пожелание высказал Уайту сам ирландец, который готовится сейчас к поединку с Флойдом Мэйвезером.

— Знаете, что мне сказал Конор? Я хочу драться с Хабибом в России. Он просто невероятен. Нет никого, кто бы был на него похож. Он готовится к бою с Мэйвезером и при этом уже думает о Хабибе.

Однако, чтобы сделать возможным бой с Макгрегором, Нурмагомедову необходимо выиграть поединок с Тони Фергюсоном, который в прошлый раз сорвался за несколько часов до начала из-за госпитализации россиянина. Тем не менее очень вероятно, что ещё одна попытка его провести будет предпринята в ближайшее время. По нашей информации, встреча в клетке состоится до конца сентября.

За всю историю UFC ни разу не проводила своих мероприятий в нашей стране.