Picstory: "Спартаку" вручили золотые медали РФПЛ

Футболисты московской команды получили долгожданные медали чемпионата России, которые завоевали по итогам прошлого сезона. Первое место красно-белые не занимали с 2001 года.

Ведущей церемонии награждения стала известная модель, посол Чемпионата мира по футболу — 2018 в России Виктория Лопырёва.

Капитан "Спартака" Денис Глушаков и главный тренер команды Массимо Каррера с кубком.

Также на этом вечере была представлена форма на сезон 2017/2018.

По завершении мероприятия публику развлекал рэпер ST, который сам является давним болельщиком красно-белых.

На церемонии вручения золотых медалей, которая состоялась в одном из концертных залов Москвы, присутствовали президент РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.