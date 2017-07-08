Picstory: "Спартаку" вручили золотые медали РФПЛ

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Picstory: "Спартаку" вручили золотые медали РФПЛ

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футболисты московской команды получили долгожданные медали чемпионата России, которые завоевали по итогам прошлого сезона. Первое место красно-белые не занимали с 2001 года.

Ведущей церемонии награждения стала известная модель, посол Чемпионата мира по футболу — 2018 в России Виктория Лопырёва.

<p>Фото: РИА Новости/Александр Вильф</p>

Капитан "Спартака" Денис Глушаков и главный тренер команды Массимо Каррера с кубком.

<p>Фото: РИА Новости/Александр Вильф</p>

Также на этом вечере была представлена форма на сезон 2017/2018.

<p>Фото: РИА Новости/Александр Вильф</p>

По завершении мероприятия публику развлекал рэпер ST, который сам является давним болельщиком красно-белых.

<p>Фото: РИА Новости/Александр Вильф</p>

На церемонии вручения золотых медалей, которая состоялась в одном из концертных залов Москвы, присутствовали президент РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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