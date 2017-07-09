Лебедев победил австралийца Флэнагана и защитил титул суперчемпиона WBA

37-летний россиянин Денис Лебедев после 12 раундов единогласным решением судей одержал победу над 27-летним Марком Флэнаганом.

Сегодня в Екатеринбурге состоялся большой вечер профессионального бокса, главным поединком которого стала встреча представителей первого тяжёлого веса — Дениса Лебедева (29-2-0) и Марка Флэнагана (22-4-0).

Зрители увидели 12-раундовый поединок. Отметим, что в девятом раунде россиянин был близок к досрочной победе. Прямым левым ударом Лебедев отправил Флэнагана в нокдаун, но австралиец пришёл в себя и продолжил бой.

Однако россиянин был на голову сильнее соперника на протяжении всей встречи. В результате после финального гонга судьи единогласным решением отдали победу Лебедеву — 119-108, 120-107, 119-108.

Напомним, нынешняя победа Дениса Лебедева стала восьмой защитой титула суперчемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и первой после поражения от соотечественника Мурата Гассиева.