Николай Басков vs Фёдор Смолов: кто круче из "мужей" Лопырёвой?

После сенсационной новости о скорой свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопырёвой Лайф решил сравнить российского певца с лучшим футболистом России и бывшим мужем модели Фёдором Смоловым.

Титулы

Николай Басков по меркам российской эстрады — выдающийся артист. Фёдор Смолов — выдающийся футболист.

Но по титулам у Баскова явное преимущество. Конечно, футбол — игра командная и выиграть трофей с "Краснодаром" сложно... Но и по индивидуальным наградам 40-летний Басков опережает своего более молодого "оппонента". 11 статуэток "Золотого граммофона" — это всё-таки серьёзно!

Что у 27-летнего Смолова? Звание лучшего бомбардира чемпионата России в 2016 и 2017 годах и футболиста года в 2016-м. Ни "граммофонов", ни медалей золотых пока нет, только две бронзы чемпионата России с "Динамо" и "Анжи".

Умения на "чужом" поле

Доподлинно неизвестно, насколько хорошо Басков играет в футбол, но во всенародной забаве "троллинг сборной России" он тоже преуспел. Вот таким "зарядом" певец встретил новость о вылете команды с чемпионата мира в Бразилии. В общем, степень футбольного эксперта на уровне начинающего присваивать можно. Смолов, правда, на том чемпионате не играл.

Фёдор же, судя по всему, поёт не лучшим образом. Во всяком случае, в бытность игроком "Анжи" будущий лучший игрок России Смолов старался разговаривать о футболе, а вот Самюэль Это'О вместо профессионального обсуждения перспектив молодёжной сборной России пел про Дагестан.

Популярность

Как говорил Леонид Слуцкий, Россия — не футбольная страна. Так что привлекать внимание к виду спорта номер один на планете только и можно, что приглашая Николая Баскова на открытие матчей.

Самое популярное видео на YouTube о Смолове набрало 250 тысяч просмотров. Это его интервью в программе "Вечерний Ургант".

Надо заметить, что послушать байки Николая Баскова решилось немногим больше человек — 280 тысяч. Зато приход на передачу родил вот такой хит, который собрал 16 миллионов:

Справедливости ради отметим, что у Смолова были и фотосессии в модных журналах, но... хитовых видео всё же не хватает. Их бы мог родить Кубок конфедераций, но там, к сожалению, нападающий сборной в матчах против Португалии (это был самый подходящий момент для ловли хайпа) и Мексики был в тени.

Финансы

Трансферная стоимость Смолова, согласно мнению авторитетного портала transfermarkt.de, составляет 12 миллионов евро. Поговаривают, правда, что "Спартак" пытался купить за 30... Но о ценообразовании на российском футбольном рынке лучше умолчим.

Гораздо интереснее зарплата футболиста — она составляет два миллиона евро. За прошлый сезон Фёдор сыграл 31 матч — итого 64,5 тысячи за игру.

Чем ответит Басков? По мнению экспертов Лайфа, его гонорар за корпоратив поменьше — около 100 тысяч евро. Forbes же оценивает доходы Баскова за 2016 год в 4,7 млн долларов. Словом, в экономической части перевес тоже на стороне представителя русской попсы.

Перспективы

Поучаствует ли Смолов, скажем, в плей-офф чемпионата мира по футболу — большой вопрос. Очень надеемся, что да.

А вот акции Николая Баскова в борьбе за то, чтобы засветиться на мундиале, наверняка поднялись. Учитывая то, что Виктория Лопырёва — посол чемпионата мира 2018 года, почему бы Баскову не получить по стечению обстоятельств, например, право на исполнение официального гимна турнира? Тогда Николай не то что в плей-офф поучаствует, а ещё и перед финалом на поле выйдет на церемонии закрытия.

Итог

Хотя Лопырёва и опровергла факт свадьбы устами Шурика из "Кавказской пленницы", сравнение регалий оказалось явно не в пользу представителя российского футбола. Так что, если включить здоровый прагматизм а-ля Бердыев, Виктории надо соглашаться на свадьбу.