"Динамо" курьёзным голом спасло ничью в дерби со "Спартаком"

Первое дерби в новом чемпионате России победителя не выявило - 2:2. Подопечные Массимо Карреры вчистую выиграли первый тайм, но за 2 минуты до финального свистка упустили победу после необычного гола Александра Ташаева.

Возвращения "Динамо" в элиту российского футбола поклонники бело-голубых ждали долгий год. Зато за это время клуб наконец-то завоевал титул — чемпионов ФНЛ. Получалось, что 1-й тур сезона открывало дерби двух победителей главных дивизионов российского чемпионата.

Судя по всему, ждали этого и динамовские игроки, с первых минут побежавшие опрокидывать оборонительные порядки команды Массимо Карреры.

Уже на 2-й минуте из выгодной позиции бил Алексей Ионов, а на 6-й мяч впервые влетел в ворота Артёма Реброва после хлёсткого удара в "девятку" Фатоса Бечирая. Но за секунду до этого динамовский албанец с нарушением правил заземлил Илью Кутепова.

Однако постепенно спартаковский атакующий ромб Луис Адриано — Промес — Мельгарехо — Зе Луиш начал справляться с насыщенной обороной хозяев, которые во время атак чемпионов откатывались к своей штрафной в количестве восьми, иногда девяти человек. Редкие звоночки у ворот Антона Шунина постепенно превращались в настоящий колокольный звон, а на 29-й минуте быстрый рывок Луиса Адриано к лицевой линии увенчала ювелирная передача на Промеса, которую тот без труда превратил в гол — 1:0.

Не обошлось без апелляций к судьям: успешное наступление спартаковцев началось с перехвата мяча Кутеповым, который заодно уронил того же Бечирая. Но судивший Сергей Карасёв в принципиальном дерби дал командам бороться.

Первый гол заставил динамовскую оборону поплыть на скорости, близкой к лучшим выступлениям Майкла Фелпса. Уже через 177 секунд Антон Шунин снова доставал мяч из ворот — на сей раз Промес вскрыл передачей пространство между двумя центральными защитниками бело-голубых, и Луис Адриано убежал на свидание с Шуниным. Бразилец сразу "отшил" российского голкипера, просто ткнув мяч мимо него.

После перерыва подопечные Юрия Калитвинцева ненадолго выровняли ситуацию и сразу отыграли один мяч — теперь уже красивым выстрелом в угол принялся доказывать звание лучшего бомбардир ФНЛ прошлого сезона Кирилл Панченко.

На большее, казалось, не обвыкшихся пока в премьер-лиге динамовцев не хватит. Зато вполне могли забить спартаковцы — один из вариантов предложил Зе Луиш, умудрившийся промахнуться всего на несколько сантиметров после удара через себя с линии штрафной.

И тем не менее, победное шествие Карреры по Москве, словно Коли из легендарного фильма 1963 года, динамовцы остановили. При итальянцы красно-белые ещё никогда дерби не проигрывали — 4 победы в 5 матчах, пятая была уже на горизонте, но на 92-й минуте после подачи Вандерсона буквально запихнул мяч в ворота Александр Ташаев.

В другом матче вечера "Локомотив" выиграл у "Арсенала" — 1:0. Единственный мяч забил Соломон Кверквелия на 57-й минуте.

Чемпионат России. 1-й тур

Динамо — Спартак — 2:2 (0:2)

Голы: Промес, 29 (0:1). Луис Адриано, 32 (0:2). Панченко, 54 (1:2). Ташаев, 90+2 (2:2)